منير الحدادي يستأنف ضد قرار الفيفا بحرمانه من تمثيل المغرب في المونديال

لوزان (سويسرا): كشفت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي “كاس″ أن اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية منير الحدادي تقدم أمامها باستئناف ليتمكن من اللعب مع منتخب المغرب خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد رفض طلب الحدادي والاتحاد المغربي للعبة في هذا الشأن، مدعيا أن لاعب نادي ألافيس الإسباني، بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الإسباني الأول.

وقالت “كاس″ في بيان لها: “لقد بدأنا إجراءات التحكيم في هذا الخصوص”.

وطالب الحدادي مع الاتحاد المغربي لكرة القدم من “كاس″، التي تتخذ مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، أن تصدر قرارها في منتصف أيار/مايو المقبل حتى يمكن تسجيل اللاعب ضمن قائمة المغرب المشاركة في المونديال.

ويقام المونديال في الفترة ما بين يومي 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، ويسمح للمنتخبات المشاركة حتى 15 أيار/مايو القادم تقديم قائمة مبدئية على أن تتقدم في وقت لاحق بقائمتها النهائية.

وتنتهي الفترة المسموح خلالها بتقديم القائمة النهائية لكل منتخب في الرابع من حزيران/يونيو.

وولد ال حدادي22/ عاما/ لأبوين مغربيين عام 1995 في سان لورينزو اسكوريال، إحدى قرى العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشأ الحدادي بين صفوف الناشئين في برشلونة ولعب مع منتخبات الشباب في إسبانيا.

وبعد أن صعد إلى الفريق الأول لبرشلونة في 2014 خاض أول مبارياته مع المنتخب الإسباني الأول أمام مقدونيا في الثامن من أيلول/سبتمبر من ذلك العام في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا .2016

ولعب الحدادي في تلك المباراة لمدة 13 دقيقة ولكنه لم يعد منذ ذلك الحين إلى ارتداء قميص المنتخب الإسباني مرة أخرى.

وطبقا لقواعد الفيفا، لا يجوز لأي لاعب بدأ مسيرته الدولية مع أحد المنتخبات تمثيل منتخب بلد أخر.

ويأمل المنتخب المغربي، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، في أن تسمح “كاس″ للحدادي بالانضمام لقائمته خلال المونديال.

وتواجه المغرب في الدور الأول بالمونديال كل من إسبانيا والبرتغال وإيران ضمن منافسات المجموعة الثانية.(د ب أ).