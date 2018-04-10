حماس: ثناء ليبرمان على قنص فلسطيني أعزل يستدعي محاسبة دولية

غزة: دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية دوليًا، على خلفية ثناء وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على قناص إسرائيلي قتل متظاهرًا فلسطينيًا أعزلًا على حدود قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان، إن ثناء ليبرمان هو “شرعنه للقتل، واعتراف رسمي بالمسؤولية عن جرائم قتل المدنيين العزل”، كما أنه “يعكس حجم الإرهاب، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.

وشدد برهوم على أن ذلك “يستدعي المحاسبة الدولية لحكومة الاحتلال وقياداتها، واتخاذ عقوبات رادعة بحقهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم”.

وأعرب ليبرمان، في وقت سابق اليوم، عن دعمه لقنّاص أطلق الرصاص على فلسطيني على حدود غزة، وانزعاجه من جندي آخر صور فيديو للعملية، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبر ليبرمان أن “القناص يستحق الثناء، أما المصور فيستحق محكمة عسكرية”، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري.

واستشهد، منذ 30 مارس/ آذار الماضي، 32 فلسطينيًا وجُرح 3078، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية.