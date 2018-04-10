غوتيريش: لست منحازا لمشروع القرار الروسي ولا الأمريكي بشأن سوريا 

نيويورك (الأمم المتحدة): قال ستيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأخير “ليس منحازاً لمشروع القرار الروسي ولا الأمريكي” بشأن التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ومن المقرر التصويت على المشروعين في مجلس الأمن الدولي، اليوم، وهما يركزان على إنشاء آلية دولية للتحقيق في استخدام أسلحة كيمائية.

وأضاف دوجريك، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك “يتعين على المجتمع الدولي أن يشهد محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.

وتابع المتحدث الأممي “لدينا آلية من خلال لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، لكن نريد إعمال مبدأ المحاسبة، وهو ما يريده الأمين العام من مجلس الأمن”.

ودعت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في وقت سابق الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، للتصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن إنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيمائية بسوريا.

وقال دبلوماسيون في البعثات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، طلبوا عدم نشر اسمائهم، إن المشروع يطلب من غوتيريش تقديم توصيات حول إنشاء لجنة تحقيق بشأن الهجوم على دوما، خلال 30 يومًا، على أن يستجيب المجلس لهذه التوصيات خلال 15 يومًا.

وأضافوا أن المشروع يدعو جميع الأطراف في سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق، ووقف الأعمال القتالية في المناطق، التي تحتاج اللجنة الوصول إليها.

ويطالب المشروع لجنة التحقيق بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بنتائج أعمالها خلال 90 يومًا، وفق الدبلوماسيين.

وتنفي كل من دمشق وموسكو أن تكون قوات النظام قد شنت هجومًا كيميائيًا على دوما.

وقال هؤلاء الدبلوماسيون إن روسيا ستطلب في جلسة مجلس الأمن التصويت علي مشروع قرار روسي مقابل للمشروع الأمريكي.

وأردفوا أن المشروع الروسي يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق على أسس موضوعية وإجراء تحقيقات على الأرض.

(الأناضول)