ظهور أول مؤيد لفوز صلاح بالكرة الذهبية

لندن-”القدس العربي”:

أظهر أسطورة الكرة الأفريقية إيمانويل أمونيكي دعمه الكامل لابن قارته محمد صلاح، بعد تألقه اللافت مع ليفربول منذ بداية الموسم، معتقدًا أنه حافظ على مستواه الحالي لنهاية العام الحالي، سيكون مُرشحًا فوق العادة لإنهاء احتكار كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم طوال العقد الماضي.

وانهال بطل المنتخب النيجيري في جيل التسعينات الذهبي، بالمديح على الدولي المصري، لنجاحه في تحقيق أرقام قياسية مُرعبة، منها على سبيل المثال تسجيله لـ 29 هدفًا مع حُمر الميرسيسايد، كأفضل هداف في دوريات أوروبا الكبرى، بالتساوي مع أيقونة برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي، في صدارة المُرشحين للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا، بخلاف انفراده بصدارة هدافي البريميرليغ، بفارق خمسة أهداف عن الجلاد هاري كين.

وفي حديثه مع شبكة “غول” الناطقة بالإنكليزية، قال أفضل لاعب أفريقي عام 1994 “هل يستطيع صلاح الفوز بالبالون دور (الكرة الذهبية)؟ لمَ لا . أولئك الذين يضعون صلاح في مقارنة مع رونالدو وميسي يفعلون ذلك بناء على لغة الأرقام. إن يسر الخالق الأمر… فسوف يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وهذا جيد لأفريقيا، نتذكر أن آخر أفريقي فاز بها هو جورج ويا، وإذا فاز بها أفريقي آخر ستكون نعمة وستكون إثبات عملي أن لاعبينا الأفارقة ينمون بالفعل”.

كما دعا الأفارقة أن يسيروا على خطى صلاح، مستشهدًا برحلته كفاحه وعدم استسلامه بعد تجربته الصعبة مع تشيلسي، وفي هذا السياق قال “أعتقد أن ما وصل إليه نتيجة عمل شاق وصبر وتفانى والتزام، عندما تنظر إلى رحلته، ستُدرك أنه نفس اللاعب الذي وقع مع تشيلسي ثم أعاره لروما وعاد مرة أخرى لإنكلترا، في الوقت الراهن هو لاعب أكثر من رائع، وفي بعض الأحيان عندما تكون صادقًا مع الله تتحول حياتك 180 درجة، هذا ما حدث ويحدث بالضبط مع صلاح”.

وختم “إنه لاعب جيد ويستحق كل هذا المجد والشهرة، الرياضي يعرف أنه لا يوجد شيء أفضل من الالتزام والعمل الجاد والانضباط وانتظار الفرصة في الوقت المناسب، هذا حقًا ما يحتاجه اللاعبون الأفارقة”.