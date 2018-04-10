الخطوط القطرية توقع خطاب نوايا مع بوينغ لشراء 5 طائرات شحن بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، في بيان، إنها وقعت اليوم الثلاثاء خطاب نوايا مع بوينغ لشراء خمس طائرات شحن 777، بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال البيان إن خطاب النوايا وقع في حفل حضره وزير المالية القطري علي شريف العمادي، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الخطوط القطرية، وعلي الباكر الرئيس التنفيذي للشركة وكيفن ماك أليستر رئيس وحدة الطائرات التجارية في بوينغ.

وأضاف البيان أن الطلبية ستوضع على الموقع الإلكتروني لطلبات الشراء والتسليمات لبوينغ، حال الاتفاق على التفاصيل النهائية للشراء.

ولم تذكر الخطوط القطرية الموعد الذي تتوقعه لإتمام الاتفاق.

وقال الباكر “هذه الصفقة ستكون تعزيزا لثقتنا في بوينغ لمواصلة تسليم منتج ممتاز يفي بمعاييرنا التي تتطلب عناية فائقة”.

وتشغل الخطوط القطرية، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، أسطولا من 23 طائرة شحن و191 طائرة ركاب.

وقالت الشركة إن المدى الطويل وقدرات الحمولة لطائرات الشحن 777 ستساعدها في خفض التكاليف بتقليل عدد محطات التوقف وتقصير الفترة الزمنية لتسليم الشحنات.

وذكر البيان أن طائرات الشحن 777 يمكنها الطيران لمسافة 9070 كيلومترا مع حمولة صافية قدرها 102 طن متري.

(رويترز)