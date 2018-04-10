زعيم حزب العمل الإسرائيلي يقطع علاقاته بنظيره البريطاني بسبب “عدائه لليهود”

القدس: أعلن زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غاباي، الثلاثاء، أنه يقطع علاقاته بزعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن بسبب “عدائه لليهود وتساهله حيال معاداة السامية”.

وفي رسالة موجهة إلى زعيم المعارضة البريطانية، أبلغه غاباي أن حزبه غير قادر على إقامة علاقات معه “في حين لا تتحركون بالشكل المناسب حيال معاداة السامية داخل حزب العمال في بريطانيا”.

وأوضح غاباي أن العلاقات بين الحزبين السياسيين لن تقطع.

ومنذ تولي كوربن رئاسة حزب العمال في 2015 تم تعليق أو طرد أو إرغام عدة أعضاء من الحزب على الاستقالة لإدلائهم بتصريحات معادية للسامية.

لكن كوربن والجهات الداعمة له يتهمون بعدم القيام بما يكفي وبالسماح لنزعة معاداة السامية بالتفشي داخل الحزب.

(أ ف ب)