بن سلمان: لن نتأخر في المشاركة عسكريا بعمل ضد النظام السوري 

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن بلاده “لن تتأخر” في المشاركة بعمل عسكري مع حلفائها (لم يحددهم) ضد نظام بشار الأسد “إذا استدعى الأمر”.

جاء هذا في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة باريس، عقب مباحثات جمعتهما.

وكان بن سلمان يرد على سؤال بشأن تصريحات سابقة له، قال فيها إن الأسد “باق في السلطة”، وما إذا كانت بلاده ستشارك في ضربات عسكرية فرنسية وأمريكية ضد النظام في حال تم اتخاذ قرار بذلك.

من جهته، قال ماكرون إنه سيتم الإعلان خلال أيام عن قرار بشأن إمكانية مهاجمة القدرات الكيميائية للنظام السوري.

وأوضح “في هذا الإطار، سنواصل تبادل المعلومات الفنية والاستراتيجية مع شركائنا خاصة البريطانيين والأمريكيين وسنعلن في الأيام القادمة قرارنا.”

وتابع أن أي رد عسكرى سيكون منفصلا عن المناقشات فى مجلس الأمن الدولى المقرر ان تبدأ فى وقت لاحق اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن أي إجراء لن يقصد به الإضرار بحلفاء النظام، ومن بينهم روسيا: “وبأي حال من الأحوال.. لن يكون القرار الذي نتخذه بهدف إيذاء حلفاء النظام، أو أي شخص آخر، ولكن الهجوم على القدرات الكيميائية للنظام.. إذا تم اتخاذ القرار”.

وقال دبلوماسيون أمميون، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة دعت للتصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار لتشكيل لجنة جديدة تحدد المسؤول عن هجمات كيميائية في سوريا.

يأتي ذلك في وقت تتحرك فيه أمريكا وحلفاؤها للردّ على هجوم الكيميائي على مدينة دوما السورية.

وقتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.

(وكالات)