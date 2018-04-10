بن سلمان: قادرون على اجتياح صنعاء غدا وإنهاء الصراع في أسبوع
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن، قادر على اجتياح العاصمة صنعاء غدًا، وإنهاء الصراع خلال أسبوع، إلا أنه يخشى سقوط ضحايا مدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعاصمة الفرنسية باريس، ردًا على سؤال حول اتهام التحالف بـ”ارتكاب جرائم حرب” في اليمن.
ونفى بن سلمان تلك الاتهامات، قائلًا “أي عمليات عسكرية في العالم بلا شك تحدث بها أخطاء، والسؤال المهم هذا الشيء متعمد أم لا؟ مخطط أم لا؟ بقصد أو غير قصد؟ هنا تكمن جريمة الحرب”.
وأضاف “نعمل مع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لمساعدتنا على تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك، لضمان عدم وقوع ضحايا مدنيين بأي شكل من الأشكال”.
ودلل على ذلك بقوله، إن “قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كيلومترا عن صنعاء، وتستطيع أن تجتاحها بريًا غدًا”.
واستدرك بالقول “ولكن نعرف أنه لو تم هذا الاجتياح سيكون هناك ضحايا من المدنيين، ولكن سوف ينهي الصراع في أسبوع واحد، لذلك لا نقوم بهذا التصرف”.
وأشار إلى أن بلاده “أكبر داعم للمساعدات في اليمن، وسوف تستمر في هذا الاتجاه”.
من جهته، دافع ماكرون عن مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية، لكنه عبر عن قلقه من الوضع الإنساني وقال إنه سيستضيف مؤتمرا بشأن اليمن قبل الصيف.
وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك “بين اللحظة الراهنة والصيف سيعقد مؤتمر مشترك بشأن اليمن لتوضيح ما الذي ينفذ وما الذي ينبغي عمله”.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من 3 سنوات، حربًا بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة وبين “الحوثيين” الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات أكثر من 20 مليون شخص، أي 80% من سكان البلد العربي الفقير، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.
وردًا على سؤال آخر حول الإصلاحات التي يقوم بها لدعم حقوق المرأة في السعودية، وما إذا كان في إطار هذا الدعم سيصحب معه زوجته في الزيارة القادمة لفرنسا، أجاب بن سلمان: “لدي زوجة و4 أبناء، أريد ألا تتأثر حياتهم الطبيعة والبسيطة بسبب موقعي ومنصبي، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي بعيدًا عن الأضواء، وزوجتي تريد هذا وأنا أحترم ذلك”.
(وكالات)
والله لو كان صحيح لفعلتها من زمان
صحيح في حالة واحدة وهي بتسليح حزب الإصلاح الإخواني اليمني !
مع تحياتي ومحبتي واحترامي لك يا عزيزي الصوفي وللجميع
ولا حول ولا قوة الا بالله
اذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. (درهم مال يحتاج قنطار عقل)
هدا معناه ان القرار ليس بيدك….و إلا كيف تفسر فشلك أنت و تحالفك مند ثلاث سنين لأنك تنتقم من الثورة اليمنية ببساطة و تنتقم من كل ماهو إسلامي سني أو شيعي على السواء
يا فالح لقد سمعنا هذا الكلام قبل ثلاث سنوات ونيف وها نحن بعد ثلاث سنوات اقرفتمونا بتدمير البلد العريق واهله الطيبين. يبدوا انكم لا تعرفون اهل اليمن..انصحكم بالانسحاب قبل فوات الاوان لا المستفيد الوحيد هو الدول الاستعمارية التي تبيع لكم السلاح وتحلب موارد البلاد العربية. افيقوا من سباتكم.
ضحكتني عن جد
غبي
بريطانيا العظمى لم تستطيع اجتياح صنعاء
يبدو أنك لا تعرف تاريخ ولا جغرافيا
البلوه فيك كبيرة
اسمع كلامك اصدقك أشوف أفعالك أتعجب.
كلامك يذكرني ببطولات طيب الذكر المرحوم دون كيشوت طيب الله ثراه .
القوة الغاشمة تستطيع أن تحقق بعض المكاسب ولكنها لن تستطيع الثبات ما طرحه ولي العهد هو واقعيا التخلي عن العقلانية بالقضاء على الحياة في المدينة بالتدمير من بعيد ومن ثم الدخول إليها ولكنه هل يعرف بأنه سيجد الآلاف بانتظاره للانتقام منه ومن جيشه عندما يتجرأ ويطأ الأرض هذا إذا لم يأته العقاب بصور مباشرة بصواريخ توجه للرياض في نفس الوقت الذي تقصف صنعاء. لذلك بعض من التفكر والحسابات لايضير. الجيش الأمريكي لم يستطع الصمود في أفغانستان ولا في العراق ولا فييتنام وعندهم من القوة الفائضة أضعاف القوة التي يلوح بها ولي العهد . يجب قراءة التاريخ والتعلم قبل التهور .
يتحدث وكانه لا يسقط كل يوم عشرات المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ من أبناء اليمن الذبيح
أما أراضينا المحتلة……..فلها……… رب ” يجتاحها ” ……!!
لو كانت عندهم ذره حسن نوياء (ابن زايد وأبن سلمان) وقدمو المال والسلاح الى الحكومه الشرعيه لكانت الحرب انتهت فى عامها الأول. ولاكن الأولاد يراهنون على الزمن ثم تفكيك اليمن الى قسمين شمال ينصاع الى نظام ال سعود وجنوب ينصاع الى نظام أولاد زايد. الراهان مصيره الفشل طال الزمن او قصر.