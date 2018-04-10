﻿مطالبة النظام بتوسيع دائرة الحريات السياسية والحكومة تحارب أصحاب المعاشات في مصدر رزقهم الوحيد

القاهرة ـ «القدس العربي»: خصصت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 10 أبريل/نيسان، مساحات فيها لتغطية كيف قضى المصريون عيد شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، وتفاخر وزارة الداخلية بعدم وقوع أي عمل إرهابي لتعكير صفو الاحتفالات. وكذلك تفاخرت وزارة الصحة بعدم حدوث حالات تسمم. واشتعلت المعارك بسبب دعوة الإعلامي عماد الدين أديب للتحاور مع المتعاطفين مع الإخوان وتردد البعض في مهاجمته خوفا من أن تكون هذه رغبة النظام.

لدرجة أن زميلنا الرسام محمد عبد اللطيف في «اليوم السابع» أخبرنا أنه شاهد عماد يقف وحيدا في الشارع حاملا يافطة عن المصالحة بينما الناس مشغولة بأغنية الفنانة الراحلة سعاد حسني: الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع قفل.. قفل.. قفل.

ومن الأخبار الأخرى التي اهتمت بها الصحف والأغلبية قرب امتحانات الثانوية العامة وهزيمة الزمالك أمام فريق مصر المقاصة. للدرجة التي دفعت الكاتب عبد القادر محمد علي في «الأخبار» الزملكاوي إلى أن يقول: «يا رب أنا عبدك الزمالكاوي الذليل ذل الكلب الأجرب أنا عبدك المغلوب في البحر والبر والجو، وفي المواسم والأعياد، يا رب أنا عبدك الصابر تؤلمني بصمات غائرة تنحت شوارع في قفايا شبعت من التهكم والتحفيل، وصار وجهي ملتقى لقذائف التفافة يا رب أهتف ليل نهار «يا حيطة داريني»‬ والحيطة عاملة مش سمعاني أنا عبدك الزمالكاوي الفاشل اليائس البائس خُدني وريحني». وإلى التفاصيل وأخبر أخرى متنوعة..

عماد والمصالحة مع المتعاطفين

لا تزال ردود الأفعال تتوالى على دعوة الإعلامي عماد الدين أديب بالتحاور مع المتعاطفين مع الإخوان المسلمين، والملاحظ أن بعض الذين ردوا عليه أغفلوا أمرين، الأول ذكر اسم عماد والثاني الخلط بين الإخوان والمتعاطفين معهم بحيث قالوا ما لم يقله، وهو التحاور مع الإخوان. وفي مجلة «آخر ساعة» أمس الثلاثاء قال رئيس تحريرها محمد عبد الحافظ: «لن يسمح أي مصري بالمصالحة بعد أن دفع كل واحد منا إما دمه أو عرقه أو ماله، ثمن خطيئة الإخوان التي فعلوها مع سبق الإصرار والترصد، الذين لم يراعوا الله في البلد ولا في أولاد البلد، ولا في جيش البلد ولا في شرطة البلد. دعوة المصالحة قد تبدو براقة ولكنها كلمة حق يراد بها باطل، ولكننا لن نلدغ من الجحر مرتين، لأننا مؤمنون. أيها الداعون للمصالحة لكم مصالحتكم ولنا بلدنا».

«قال مصالحة قال؟»

وفي مجلة «صباح الخير» التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة روز اليوسف، قال وليد طوغان تحت عنوان «قال مصالحة قال؟» متجاهلا ذكر اسم عماد الدين أديب: «المنتمون للإخوان سيظلون مطاردين من المجتمع والدولة، لأنهم منتمون لتنظيم إرهابي ويحاولون إحياء تنظيم إرهابي ضد حقوق الإنسان، والتنظيمات المسلحة ضد التعددية وضد كل مفاهيم السياسة والمواطنة، ولو ظهر من يقول كلاما مختلفا، الكلام عن حقوق الإنسان «لبانة» في أفواه بعضهم، إما رغبة في ضوء أو إيحاء بتفرد التفكير، أحيانا ما يكون تفرد الأفكار جنونا وكثيرا ما يكون المتفرد بعيدا عن الواقع أو محلقا في الأفق، ولا معنى لمتعاطف مع الجماعة أو منتم للإخوان، ليس برا الكلام عن لين مع بعض المجرمين بينما لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لاحظ الخطاب في الآية الكريمة لأولي الألباب، يعني الذين يتفكرون، لا نجوم الفضائيات ولا مرتادي برامج التوك شو قال مصالحة قال؟».

نغمة المصالحة

وإلى «الأهرام» والكاتب فتحي محمود ومقاله الذي جاء بعنوان «المصالحة الملعونة والفراغ السياسي» وقوله فيه عن رابطة تجمع بين الدكتور سعد الدين إبراهيم وبين عماد الدين أديب:

«في وقت واحد عادت نغمة الحديث عن المصالحة مع الإخوان من شخصيتين مختلفتين، الأولى الدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يستعد لتشكيل وفد للسفر إلى تل أبيب بدعوة من السفير الإسرائيلي، وانتهز المناسبة ليطالب مجددا بعمل مصالحة شاملة مع الإخوان. والثانية الإعلامي عماد الدين أديب، الذي قام بجولة غريبة على بعض الفضائيات ليطالب بشكل واضح ومحدد في حواره الأخير مع أحمد موسى بالمصالحة مع المتعاطفين مع الإخوان واحتوائهم، وهناك علامات استفهام كثيرة على توقيت عودة هذه النغمة وشخوص المتحدثين بها، فهل الأستاذ أديب الذي حرص على تأكيد أنه لا حوار مع حمـــــلة السلاح، لا يعلم أن حملة الأفكار المتطرفة أشد خطورة من حملة السلاح، خاصة إذا تعلق الأمر بالتنظيمات العقائدية، وأن المتعاطف هو شخص مقتنع بأفكار التنظيم المتعاطف معه، وأن بعضهم تحول إلى خلايا نائمة الآن في انتظار أي فرصة قد تلوح لهم للعودة إلى النشاط المتطرف مرة أخرى؟ وهل لا يعلم أن المتعاطف أو المحب هو درجة من درجات عضوية الجماعة، التي تنقسم إلى خمسة أنواع متتابعة هي، محب ثم مؤيد ثم منتسب ثم منتظم ثم عامل. وإذا كان يقصد أعضاء حزب الحرية والعدالة فإن هؤلاء الأعضاء بعضهم انضم للحزب من باب المصلحة الشخصية مثلما كان من قبل عضوا في الحزب الوطني وهؤلاء ليسوا بحاجة إلى حوار، فبوصلة المصلحة لديهم قوية جدا. والبعض الآخر من أعضاء «الجماعة» الذين صدرت لهم التعليمات بالانضمام للحزب فهل المطلوب هو التفاوض مع أعضاء الجماعة الإرهابية تحت ستار التحاور مع المتعاطفين؟ والسؤال الحقيقي الذي يدور في أذهان الكثيرين الآن وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من الذي يقف خلف الظهور المتكرر لعماد في الفضائيات للترويج للمصالحة الملعونة؟ وهل هناك جهات معينة في مصر تتبنى هذا الطرح؟».

إرحموا الشعب

أما جميل عفيفي فقد طلب في «الأهرام» من عماد الدين أديب بدون أن يذكر اسمه أن يرحمونا من دعواتهم وقال تحت عنوان «إرحموا الشعب من أفكاركم»: «لماذا يتخيل البعض أن الشعب المصري جاهل بكل الأمور الحياتية، ولا يستطيع تقرير مصيره، وعليهم هم أن يخرجوا علينا على شاشات التلفزيون ويعطونا دروسا في كل مناحى الحياة، ومن يخالفهم الرأي فعليه اللعنات، فلقد نصبوا أنفسهم أوصياء على هذا الشعب معتقدين أنهم المحركون الاساسيون له وللأسف الشديد أنهم واهمون فليس لهم أي تأثير في الشارع المصري ويروجون لأكاذيب وأفكار تضر بالدولة. لا أعلم أيضا ما هو التوقيت الذي اختاره البعض بعد أن قال الشعب كلمته في الانتخابات الرئاسية، وأعطى درسا للإخوان والداعمين لهم، واستعادة حق الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ليخرج علينا البعض مطالبين بالحوار والمصالحة مع المتعاطفين مع الإخوان. ولا أعلم ما هو تعريف المتعاطف مع الإخوان سوى أنه شخص مقتنع تماما بفكرهم، وإذا حصل على فرصة فإنه على استعداد لتنفيذ فكرهم الإرهابي، فلا يمكن لأحد أن يتعاطف مع الإرهاب إلا إذا كان بداخله هذا الفكر، كيف جاءت الجرأة لمثل هؤلاء أن يطلبوا من الشعب المصري أن يتسامح مع القتلة لقد آن الأوان أن تبتعدوا عن المشهد تماما فالمواطن العادي في الشارع يعلم جيدا ما له وما عليه فلستم أوصياء عليه».

ما بعد انتخابات الرئاسة

لا تزال المناقشات مستمرة في ما يجب على النظام أن يتخذه من خطوات في المرحلة الثانية من رئاسة الرئيس السيسي لفتح المجال السياسي وحرية التعبير، حيث قال الدكتور زياد بهاء الدين في «الشروق» مطالبا بما هو آت مع احتفاظه بشكوكه في نوايا النظام: «مع أن السيد الرئيس بادر في أول حديث له إلى الشعب بعد إعلان نتيجة الانتخابات بالتأكيد على أن «مصر تتسع للجميع» وأن «الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية» إلا أن المناخ العام السائد لا ينبئ بتغيير في المسار، أو أن الدولة متجهة نحو الإصلاح السياسي المنشود، بل الظاهر حتى الآن ــ وأتمنى أن أكون مخطئا في ذلك ــ هو اعتبار أن نتيجة الانتخابات تدعم إرجاء الإصلاح السياسي لحين الانتهاء من تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الاٍرهاب. مصر بلا شك في حاجة لبداية جديدة ولإصلاح سياسي حقيقي وشامل، ليس فقط احتراما للدستور وللحقوق والحريات الواردة فيه، وإنما أيضا لأن هذا الإصلاح هو الضمان الحقيقي على المدى الطويل لتحقيق الأمن والاستقرار، لأنه يجعل الشعب شريكا وداعما للسياسات والبرامج الحكومية، ويقيم التوازن السليم بين المصالح المتصارعة في المجتمع، ويفعّل آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، ويساهم في مكافحة الفساد ويضمن توجيه الموارد العامة نحو الاستخدام الأفضل والأكثر استجابة لأولويات المجتمع. البداية الجديدة التي يحتاج إليها ويستحقها الوطن لن تتحقق إلا إذا بادرت بها القوى المستقلة والمعارضة قبل الحكومة، بداية تتجاوز خلافات وانقسامات السنوات المنصرمة وتتبنى خطابا يتوجه للمستقبل لا الماضي، وتبحث عما يجمع القوى الوطنية الديمقراطية لا يفرقها، أما القول بأن هذه البداية الجديدة غير ممكنة في ظل المناخ السياسي الراهن، فليس مقبولا، لأن الراغب في إحداث تغيير أو تقدم في المجتمع لا ينتظر أن تتوافر له الظروف المثالية ولا حتى المناسبة، بل يعمل في ظل الإمكانات المتاحة والمساحات الممكنة، ويكسب كل يوم خطوة واحدة ولو متواضعة ويثق بأن الجهد لن يضيع وأن الوطن يستحق التضحية ولو لم تأت بعائد سريع أو مباشر».

السلفيون البراغماتيون

«تقاطر سلفيون بلحاهم المخضبة على لجان الاقتراع، وهم يرفعون صور الرئيس السيسي، ثم غاصوا بسباباتهم في الحبر الأحمر، والتقطوا لأنفسهم صورا أمام عدسات كاميرات هواتفهم المحمولة «سيلفي» إنهم موالون لجماعة الدعوة السلفية، وذراعها السياسي «حزب النور».

قفز هؤلاء السلفيون كما رأى ذلك صلاح الدين حسين في «البديل» من فوق عربات القطار الذي كان يقل الجماعات الإسلامية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، والتحقوا بقطار الدولة المصرية وجمهور ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، فنجو من تحت عجلات جرافات «رابعة». بات أمرهم محيرا، هل يصلحون للاندماج في السبيكة المجتمعية، وفي الجماعة الوطنية المصرية؟ أم سيبقون في عزلتهم الجماعاتية؟ ليس أمامنا سوى التفتيش في مناهج الجماعة وأدبياتها، التي لم تتعرض لمراجعة حقيقية إلى الآن، رغم التحولات والقفزات الحركية والواقعية على الأرض، فلم يعد مفهوما، وسط الضجيج، ما إذا كانوا يشهدون حركة إصلاحية داخلية، أم أنهم فعلوا من باب المصالح المرسلة، ومبدأ مصلحة التنظيم والدعوة، حتى وصلوا حد البراغماتية السياسية، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا. لا يؤمن قادة سلفيو الإسكندرية، نسبة إلى المعقل الأساسي لهم في المحافظة الشمالية، بشكل الدولة المدنية الحديثة، وإن قبلوا التعاطي معها بدعوى الواقع، حتى تحين لحظة لاسترداد الشكل القديم وفق ما ورد في الأحكام السلطانية، فرئيس الجمهورية، لم يأت وفقا للقواعد الشرعية، إذن فشكل الدولة الموجود لا يمت إلى شكلها الديني المثالي، الذي قوامه أهل الحل والعقد «المعنى السابق يأتي وفق ما ورد في الموقع الرسمي للجماعة، وأحاديث صحافية لزعيم الجماعة، ياسر برهامي». ماذا ستسفيد دعوتنا من الصدام المرير مع الدولة المصرية، سوى الزج بقادتها وعناصرها في السجون، وتلاشي الجماعة التي عكفوا على تشكيلها وبنائها عشرات السنين.. في مطلع تسعينيات القرن الماضي وقع لتلك الجماعة حادث جلل، بات من الضرورة العودة إليه علنا لنصل إلى فهم ما هو كامن في عقلها ووجدانها. شنت السلطات الأمنية في مصر، مطلع التسعينيات، حملة موسعة شملت قادة وأعضاء في جماعة الدعوة السلفية، بعد أن اكتشفت تشكيلهم لتنظيم سري، له أمير مبايع، وقادة، وفروع، ومجالس شورى.

ظلوا في سجنهم بضع سنين، خيرتهم الأجهزة الأمنية بين أمرين: كشف التنظيم وتفكيكه، أو استمرار الاعتقال.. اختاروا الأول على الفور وأفلتوا بأنفسهم وبجماعتهم أيضا. ظلوا كامنين في معقلهم الرئيس.. رافعين شعار «ننشغل بالسياسة ولا نعمل بها»، إلا أنهم ظلوا في وضعية شبه تنظيمية وشبه سرية أيضا، يراقبون المشهد المصري باهتمام وبحذر في الوقت ذاته. اقتربت أفكارهم من التنظيمات الجهادية حد الملامسة، وصل الحد إلى الإطراء المتبادل بين أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» حينها، وبين شيوخ جماعتهم. كأنها شعرة دقيقة، هي التي فصلت منهج الجماعة السلفية عن منهج «القاعدة»، فهم كما الجهاديون يؤمنون بعقيدة الحاكمية، التي هي «من أخص خصائص توحيد الألوهية»، وبعدم إسلامية الدولة المصرية القائمة، ويؤمنون بكفر حاكمها كفرا حكميا لا عينيا، طالما أنه لا يطبق شرع الله، كما يكفَرون المجالس التشريعية. ويؤمنون بالعمل الجماعي التنظيمي وبسرية الدعوة إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك، وأيضا بوجوب البيعة لأمير مطاع كنتيجة طبيعية لعدم اعترافهم بأمير مسلم».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة وموقفها الرافض لحكم محكمة القضاء الإداري بحق أصحاب المعاشات في 80٪ من المعاش عن السنوات الخمس الماضية، وطعنها عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة وهو ما قال عنه في «الأهرام» هاني عمارة تحت عنوان «محنة أصحاب المعاشات»: « أتمنى من وزارة التضامن ألا تدخل في صراع قضائي من خلال طعنها لوقف حكم القضاء الإداري الذي صدر منذ أيام بإضافة العلاوات الخمس التي تسبق بلوغ الموظف الحكومي سن التقاعد، إلى المعاش، لماذا؟ الإجابة ببساطة شديدة أن أصحاب المعاشات في محنة كبيرة، على المستوى الإنساني والمعيشي، خاصة مع الزيادة الرهيبة فى أسعار السلع الأساسية التي لا يستغني أي مواطن عنها حتى تستمر الحياة، فكيف يعيش صاحب المعاش التأميني الذي ظلت جهة العمل تخصم نسبة من دخله وهو في الخدمة على مدى عشرات السنين، ثم ينتهي به الحال في السنوات الأخيرة من العمر بمبلغ لا يتجاوز ألفا أو ألفي جنيه؟ الأصل والأساس والطبيعي في أمور الدنيا أن يتم توفير المعاش المناسب ليس هذا فقط، ولكن تتم زيادته بمعدلات تتناسب مع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، بما يضمن حياة كريمة لهذه الشرائح، تحميها من غوائل الزمن والعوز والحاجة والسؤال، خاصة أن الإنسان بعد خروجه إلى المعاش غالبا ما يكون غير قادر على العمل والبحث عن وظيفة لتحسين دخله في هذه السن، ومنهم ما تصيبه الأمراض بمشكلاتها من معاناة وتكلفة العلاج. مرة أخرى أتمنى أن تنظر الحكومة إلى هذه القضية بعين الإنسانية والرحمة بهذه الفئة بعيدا عن حسابات الأرقام والتكلفة المالية، فهم من الفئات الأولى بالرعاية، وليتذكر كل مسؤول في الخدمة الْيَوْمَ انه في الغد سينضم إلى طابور المعاشات وما يزرعه الآن سيحصده في المستقبل».

الحكومة حائط صد

والدهشة نفسها أصابت في «الأخبار» عادل دربالة الذي قال عن موقف الحكومة: «لست أدري حتى الآن لماذا تقف الحكومة في خصومة مع أصحاب المعاشات، الذين قدموا رحلة من العطاء في خدمة الوطن؟ منذ أيام صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإضافة 80٪ من قيمة أجره، علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، ولكن الحكومة بدلا من أن تقف في صف جموع الغلابة من أبناء الوطن، كانت هي حائط الصد للقرار، وحشدت كل الأسلحة من أجل وقف تنفيذ الحكم بتقديم استشكال لمحكمة الأمور المستعجلة. من حق الحكومة أن تطعن على قرار محكمة القضاء الإداري، ولكن هل يعقل أن الحكومة التي أقسمت على رعاية مصالح وحقوق الشعب هي أول من يقف في طريقه للحصول على حقوقه كاملة. يا سادة المواطن في الشارع يستغيث والكل يعلم مدى الصعوبات التي تواجه الغلابة في ظل الظروف الأقتصادية الطاحنة، التي يمر بها الوطن. يا حكومة أصحاب المعاشات يعيشون خارج الحياة، هل يعقل أن تعيش أسرة بمعاش لا يتخطى 1500 جنيه، هذا الرقم الذي لا يكفي حتى احتياجات الأسرة من الدواء. نحن نثق في عدالة ونزاهة القضاء المصري الشريف لإنصاف أصحاب المعاشات الغلابة وعودة حقوقهم كاملة، وأتمنى أن تقف الحكومة من أجل الدفاع عنهم بدلا من محاربتهم في مصدر رزقهم الوحيد».

اندماج الأحزاب

وننتقل إلى جمال سلطان في «المصريون» الذي تحدث في مقاله عن اندماج الأحزاب وهل نعتبره حلا يقول: «انتشر الآن الحديث عن الدعوة لاندماج الأحزاب السياسية المصرية في ثلاثة أو أربعة أحزاب كبرى، بما يعزز فكرة التعددية السياسية، ويعطي الفرصة لوجود كيانات سياسية مؤثرة وفاعلة، بدلا من التشرذم في أكثر من ثلاثين حزبا، بعضها لا يكاد يوجد له أي حضور سياسي على الإطلاق، لا في الشارع ولا في البرلمان ولا حتى في الإعلام. وأغلب المصريين لا يعرفون حتى اسم الحزب ناهيك عن رئيسه أو قيادته، وبالمقابل فإن الكتلة السياسية الأكثر أهمية، والتي تصنع الكثير من الأحداث السياسية وتوجه بعض السياسات، أو بمعنى أصح، تعمل على تنفيذها وإخراجها من خلال البرلمان، وتدعم النظام السياسي ورئيس الجمهورية بشكل خاص، هذه الكتلة ليس لها حزب سياسي، هي مجرد «ائتلاف»، وهي حالة سيريالية لا تكاد توجد إلا في مصر، فالحزب القائم ليس له دور ولا وجود، ومن ليس له حزب هو الموجود وهو الفاعل وهو المؤثر أكثر من أي حزب. الدعوة اتسعت عندما أشار إليها السيسي في كلمة عابرة، ولذلك اتجه كثيرون إلى الخوض فيها من باب التزاحم على باب السلطان، وإظهار التفاني والولاء لكل كلمة يقولها، أو كل خاطرة تخطر على باله، ولم تنشأ من قناعة حقيقية من الكتل السياسية أو الأحزاب القائمة، لكن لا بأس، فلنتجاوز عن هذه الملاحظة، ولنتحدث عن الفكرة في جوهرها، وهي فكرة مهمة وجديرة بالتأمل، بل جديرة بالتنفيذ أيضا، ولكن وفق شروط خاصة للمناخ السياسي الذي تعمل فيه. إذا كان الهدف هو بالفعل تنشيط الحياة السياسية وتخصيبها ومنحها حيوية أكبر وتأثيرا أكبر، فإن المدخل الأساس لذلك هو أن ترفع الأجهزة الأمنية يدها عن تلك الأحزاب والائتلافات، فلا يمكن أن تكون الانتخابات تديرها وتوجهها وتشرف على مخرجاتها بالتفصيل الأجهزة الأمنية، بمختلف مستوياتها، ثم تحدثني عن تنشيط الحياة السياسية وجعلها أكثر حيوية وحضورا وقوة باجتماعها في حزبين أو ثلاثة، والله لو جمعتها في حزب واحد، فلن يغير ذلك شيئا، ولن يضيف شيئا، لأنها كيانات لا تملك قرارها، لا تمارس سياسة بشكل صحيح، هي كيانات وظيفية تعمل كسكرتارية تنفيذ لما يطلب منها من سياسات أو أفكار أو نشاطات، ناهيك عن أن تكون الأجهزة هي التي تؤسس الحزب نفسه وتوزع المسؤوليات وتختار الكوادر والقيادات، وبالتالي فلا بد من قطع هذا الحبل السري بين الأحزاب والأجهزة، لتكون لدينا حياة سياسية حقيقية.

أيضا، لا بد من إعادة ضبط القوانين التي تتعلق بالأحزاب وحصانتها وشروط حل الأحزاب، وشفافية التعامل مع أي انقسامات تحدث في أي حزب، لأن هذا هو المدخل المشهور، منذ أيام صفوت الشريف، لتدمير أي حزب لا يدخل بيت الطاعة أو يتصور أنه حزب سياسي فعلا، وكان ذلك أحد أهم أسباب ضعف الحياة السياسية وهزالها، لا بد من شفافية كاملة في القوانين والإجراءات التي تضمن استقلالية الأحزاب وحصانتها، وفق ما ورد في الدستور نصا وروحا، وليس وفق التفصيلات القانونية التي أرادت إعادتنا للتجارب التي تم بها تدمير حزب العمل ـ إبراهيم شكري وعادل حسين ـ أو حزب الأحرار أو حزب الغد، أو غير ذلك من التجارب. في تقديري، أن مصر في اللحظة الحالية لا تحتاج سوى إلى أربعة أحزاب على الأكثر، حزب يمثل تكتلا لقوى الوسط الموالية عادة للسلطة التنفيذية القائمة، وحزب يمثل الكتلة الليبرالية وفروعها، وحزب يجمع الكتل اليسارية وفروعها الناصرية والقومية، وحزب يجمع التيارات الإسلامية في كيان واحد، لأن هذه الكيانات الأربعة تمثل بالفعل التيارات السياسية الحاضرة في المجتمع والفاعلة في الحياة العامة، وعندما فتح السادات ـ رحمه الله ـ الحياة السياسية في السبعينيات للتعددية من جديد، جعل هناك ثلاثة منابر: اليسار ومثله التجمع واليمين الليبرالي ومثله الوفد والأحرار والوسط ومثله حزب مصر العربي الاشتراكي ووريثه الحزب الوطني الديمقراطي، وكانت الحياة السياسية أكثر خصوبة وحيوية من أي فترة لاحقة، صحيح أن الرجال غير الرجال، ولكن اجتماع الكوادر الرفيعة في كتلة حزبية واحدة كان يجعل لها هيبة وحضورا».

رفقا بالقوانين

أما زميله حسام فتحي «المصريون» فكتب مقاله تحت عنوان «الوطن هل يسع الجميع»: «من المستحيل وجود نظام حكم بلا معارضة، ومهما بلغت عدالة ونزاهة الحاكم فلا بد أن تجد من يعارضه، وتقع «الفاجعة» عندما لا تفرق الأجهزة المنوط بها حماية الدولة والدفاع عن النظام، بين المعارضة الشريفة البناءة، التي تهدف للتقويم والإصلاح، ومن حقها أن تحلم بالوصول إلى مقاعد الحكومة وكراسي الوزارات لتحقق رؤيتها، وتلك الجماعات الهدامة الكارهة للدولة ونظامها، التي تتمنى التدمير لكل شيء، وتسعى للقتل والخراب، الفارق بين «المعارضة المنطقية» و«جماعات الشر» واضح بيّن لا خلاف عليه. مباشرة وبدون توريات، أعرف الزميل والصديق العزيز عادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية» منذ تزاملنا في مقاعد كلية الإعلام لمدة 4 سنوات قبل أكثر من 30 عاما، خلوق.. مهذب.. هادئ.. مهني.. محترم.. رجل بكل معنى الكلمة، عمل في صحيفة «الوفد»، وكان معارضا محترما ووفديا صلبا.. وليبراليا حقيقيا، وصحافيا ملتزما، مهنيا لأقصى درجة، ثم أسس ورأس موقع «مصر العربية» قبل 5 سنوات، وكان أيضا موقعا معارضا محترما، حتى كانت الساعة 3:30 عصر الثلاثاء الماضي عندما داهم ضباط بزي مدني مقر الموقع، وطالبوا جميع العاملين بتسليم أجهزة حواسيبهم الآلية مفتوحة. وأوضحت القوة الأمنية أنها مكلفة بتحصيل مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الغرامة التي قررها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام مكرم محمد أحمد على موقع «مصر العربية» بسبب ترجمته تقريرا عن الانتخابات نشرته «نيويورك تايمز». «شخصيا قرأت التقرير ووجدته سخيفا وغير موضوعي». اتصل رئيس التحرير عادل صبري برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، مكرم محمد أحمد الذي أكد له أنه لا يوجد أي إجراء ضد الموقع إلا الغرامة التي تم توقيعها عليه، وأبلغه بأنها ليست نهائية ويمكن للموقع التظلم منها! وفي حوالي الثامنة والنصف مساء، قررت القوة الموجودة في المكان احتجاز رئيس التحرير عادل صبري بتهمة عدم وجود ترخيص من الحي التابع له، وعقب ذلك أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضح فيه أن عادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، أدار موقعا إلكترونيا بدون ترخيص بالمخالفة للقانون. وفي اليوم التالي، عرض الصحافي عادل صبري على نيابة الدقي التي قررت حبسه 15 يوما بقائمة طويلة من الاتهامات. لا أشكك «إطلاقا» في «قانونية» الإجراءات.. ولا أطعن «أبدا» في قرارات النيابة، ولكن أهمس في أذن كل أجهزة حماية النظام.. رفقا بالقوانين، فالحل ليس في القبض على الصحافيين. وأناشد زميلي وصديقي نقيب الصحافيين عبدالمحسن سلامة: بالله عليك تعرف عادل صبري كما أعرفه وأكثر.. فتدخل رحمة ببناته».

تعنت وزارة الصحة

وننتقل إلى محمد صلاح البدري في «الوطن» الذي يرى أن: «معظم النار من مستصغر الشرر.. تلك هي الحقيقة التي يرفض البعض الاعتراف بها.. وينكرها البعض الآخر، لكنها تظل حقيقة ثابتة نعاني منها، رغما عن أنف الجميع. الأمر هذه المرة يتعلق بأزمة تم خلقها وانتشارها، بل وتعاظمها بفعل تصرفات صغيرة لم يكن من المفترض أن تحدث، فتحوّلت إلى كرة ثلج تكبر كل يوم بلا داعٍ. إنها تلك المدرسة الخاصة الشهيرة التى تقع في حي الزمالك التي يشهد لها الجميع بالجودة والتميّز. أعرف أكثر من صديق له أطفال في تلك المدرسة وجميعهم يشهدون لها بالكثير الذي يضاف إلى رصيدها ورصيد إدارتها الرشيدة. القصة بدأت عندما فقدت تلك المدرسة إحدى تلميذاتها بعد أن أصابتها حمى غامضة، وتم الاشتباه في أنها حالة التهاب سحائي.. فتم حجزها فى مستشفى حميات إمبابة.. قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تثير الريبة، وقبل إجراء التحاليل الخاصة بذلك المرض، لتترك وفاتها لغزا غير قابل للحل! إلى هنا والأمر لا يستحق أن يتحول إلى أزمة، فعدد الأمراض التي يمكنها التسبّب في هذه الوفاة يفوق قدرة الأطباء على الحصر، إنها حالة أخرى من تلك التى نكتب في شهادة وفاتها «هبوط حاد في الدورة الدموية أدى إلى توقف القلب والوفاة»، لكن المشكلة بدأت حين أصيب اثنان من تلاميذ المدرسة بعد الوفاة مباشرة بأعراض مشابهة، وتم حجزهما فى المستشفى وعمل التحاليل لهما! ينبغي أن نشير هنا إلى أن إدارة المدرسة انتبهت بسرعة تستحق الإشادة، فطلبت من وزارة الصحة أن يتم فحص المدرسة بشكل عاجل، وتعقيمها على سبيل الاحتياط.. لكنني أعتقد أن تعامل وزارة الصحة مع تلك المناشدة هو ما أدى إلى كل ما حدث بعدها! لقد توجّهت لجنة بالفعل من إدارة الطب الوقائي إلى المدرسة.. وأثبتت بعد سحب عينات عشوائية من مصادر المياه ومراجعة وسائل التهوية أن المدرسة آمنة، لكن المدرسة طلبت تعقيم المدرسة ولو على حسابها الخاص، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من الوزارة! لا أُشكك في نتائج لجنة الوزارة، لكنني في الوقت نفسه لا أعرف سببا منطقيا لرفض الطب الوقائي تعقيم المدرسة، طالما أن التكلفة ستكون على حسابها، فضلا عن تحفّظي على عدم تعقيمها على سبيل الاحتياط من إدارة الطب الوقائي نفسها. لقد تملّك الذعر أولياء الأمور، وتوقف الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة، وتفرّغت وزارة الصحة للدفاع عن قرار اللجنة في برامج «التوك شو» وصفحات الجرائد عبر متحدّثها الإعلامي، كل هذا بدون أن يدرك أحد في الوزارة أن الذعر وباء أخطر بكثير من الالتهاب السحائي، وأن التعامل مع رعب أولياء الأمور يعد أحد أهم وظائف الإدارة، ربما أهم من سحب العينات ومراجعة وسائل التهوية، المشكلة تفتح الباب أمام أزمة نقص الوعي الصحي في المجتمع المصري.. وتؤكد ضعف الثقة في وزارة الصحة من قِبَل الشعب كله.. كما أنها تفتح الباب أمام مناقشة فكرة الرعاية الصحية لطلبة المدارس، التي يشوبها الكثير من القصور.. فهي تقتصر على فكرة «الزائرة الصحية»، التي لا تفعل شيئا والتي لا تحمل حتى الحد الأدنى من المعلومات الطبية التي تمكنها من التعامل مع وباء في مراحل ظهوره الأولى. لقد تعاملت وزارة الصحة مع تلك الأزمة بتعنّت وغرور الطبيب الواثق من تشخيصه.. وأهملت الحالة النفسية للطلبة وذويهم.. وتجاهلت كل إجراءات التعامل مع الشائعات التي تعصف بثقة الناس في الوزارة. ربما كان من الأفضل أن نواجه أنفسنا بالحقيقة المجرّدة قبل أن تواجهنا بها الظروف.. فنصلح من أنفسنا.. ونستوعب نقاط الضعف.. لنمنع تكرارها على الأقل

استقيموا يرحمكم الله».