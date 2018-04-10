﻿فيديو القناصة الإسرائيليين يربك جيش الاحتلال ويحظى بدعم وزراء

الناصرة : «القدس العربي»: أعلن الجيش، الذي لا يتوقف عن القول، إنه «الأكثر أخلاقية في العالم» أنه يقوم بفحص شريط الفيديو الذي يوثق عميلة قنص فلسطيني كان يقف في الجهة الثانية من الشريط الحدودي مع غزة من دون أن يأتي بأي حركة. وجاء شريط الفيديو، الذي تسرب من جهة بعض الجنود في سياق تورط جيش الاحتلال بقتل 33 متظاهرا وإصابة مئات المدنيين في مسيرتي العودة في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين، في محاولة لتخفيف وطأة الجريمة – الفضيحة زعم الناطق بلسان جيش الاحتلال أن الحديث يدور عن حادثة وقعت قبل شهور. في الشريط الذي تم تداوله بشكل واسع في العالم أيضا تُسمع بعد تصويب القناص الإسرائيلي رصاصة تسقط مدنيا فلسطينيا أرضا أًصوات الجنود الذين يهللون فرحا لإصابة الشاب، بما في ذلك صراخ أحدهم «يا بن العاهرة».

واو.. يا له من فيلم!

في الشريط يسمع صوت جندي (أو ضابط) وهو يسأل القناص: «لديك عيار في فوهة البندقية؟ ثم يضيف: «هيا، أعطه». وبعد ذلك يُسمع صوت جندي آخر وهو يقول: «لا أستطيع الرؤية بسبب الأسلاك الشائكة». ويضيف آخر: «هناك ولد صغير». وبعد ذلك يطلق القناص النار ويصيب الفلسطيني فيهتف رفاقه فرحين بحماسة. ويصرخ أحدهم: «واو.. يا له من فيلم! تم الأمر!» ثم يضيف: «يا ابن العاهرة. يا له من فيلم ! اركضوا لإخلائه. من المؤكد أنني صورت ذلك». وبعد ذلك يُسمعُ صوت يقول: «واو، أصابوا أحدهم في رأسه»، «يا له من فيلم، أسطورة !»، «لقد طار بالجو مع قدمه» وأيضا «اذهبوا يا أولاد العاهرات». يشار إلى أنه وفقا لنظم جيش الاحتلال المعلنة يجب الحصول على تصريح من القيادة الرفيعة في الميدان، خاصة قائد اللواء أو قائد الكتيبة، من أجل إطلاق النيران الحية. وقد أثار هذا الشريط ردود فعل كثيرة داخل إسرائيل مالت معظمها للدفاع عن الجنود ومؤازرتهم ومحاولة تخفيف وطأة الجريمة التي تم رصدها هذه المرة. ويبدو أن مئات الجرائم الأخرى ستبقى مجهولة لعدم رصدها وتوثيقها. وقدم وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت درسا في دعم جريمة قتل مدنيين دون تشكيلهم أي خطر بالقول «لا يمكن إهمال الجنود فهم يدافعون عنا». وتبعه وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان بقوله للإذاعة العامة أمس إنه لا يستطيع فهم ردود الفعل على الشريط متسائلا: أي شيء شاذ فيه وجنود الاحتلال يطلقون النار على فلسطيني وكيف يكمن استخلاص استنتاجات حاسمة شاملة من حادثة عينية؟

تباينات إسرائيلية

وهكذا عضو الكنيست أورن حزان (الليكود) يتساءل متجاهلا ارتكاب جريمة بشعة : على ماذا هذه الضجة؟ وتابع «لقد صدر أمر مسبق: من يقترب من السياج، سواء كان مسلحا أم لا سيتعرض إلى رصاصة.. دعوا الجنود الذين يدافعون عنا جميعا». وتابع «أنا شخصيًا فخور بهم، آمل أن يتم من خلال هذا الشريط نقل الرسالة واضحة إلى الجانب الآخر». أما رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض النائب يئير لبيد فكتب على حسابه في «تويتر»: «لدي ثقة كاملة بأن رئيس الأركان وقادة الجيش سيحققون في شريط القناص من دون أي تردد وبناء على قيم الجيش وأوامره. المناعة الأخلاقية لإسرائيل هي جزء من الأمن القومي وأيضا ما يمنحنا التفوق النوعي على أعدائنا». وغرد عضو الكنيست يهودا غليك (الليكود) على حسابه في «تويتر» أنه «يصعب جدا مشاهدة هذا الفيلم» وأن الأجواء التي تظهر فيه مقلقة ومخيبة للآمال. وهكذا على المستوى الرسمي انضم بعض المعلقين للسياسيين الإسرائيليين في تبريرهم الجريمة ومحاولة الدفاع عنها «سياقها وملابساتها» بطرق ملتوية كما فعل المعلق بن درور يميني.

في مقال نشرته «يديعوت أحرونوت» دعا يميني للتحقيق أولا محاولا التشكيك بالشريط بالقول إن أحدا لا يعرف ما جرى بالضبط هناك رغم إقراره بمقدمة تعليقه بأن صورة الفيديو بعشرة آلاف كلمة. بالمقابل رفضت بعض الجهات الإسرائيلية هذه التبريرات ودعت الجيش للتحقيق فعلا بما احتواه الفيديو. من جهته أكد النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة) أن هذا التوثيق يدل على القاعدة لا الاستثناء، موضحا أن القناصة قتلوا بدم بارد متظاهرين فلسطينيين غير مسلحين، شاركوا في مظاهرة غير عنيفة، معتبرا أن الجنود مجرد أدوات. وأكد زحالقة أن حملة الصيد هذه يشرف عليها نتنياهو وليبرمان وأيزنكوت. وتابع «ليس مفاجئا أن الجنود يتصرفون هكذا، حين يشارك الوزراء والنواب ووسائل الإعلام والرأي العام في الاحتفال بالقتل الجماعي للفلسطينيين». واستذكر زحالقة أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وصفت ما يحدث بأنه جرائم حرب، وحان الوقت كي يفعل العالم شيئا لكبح جماح الجيش الإسرائيلي الذي يتصرف وفقا لأوامر قاتلة من الحكومة المجنونة».

شجب دولي لعدوانية إسرائيل في غزة

وفي سياق متصل تتواصل الانتقادات لإسرائيل في العالم على خلفية سلوكها العدواني ضد المتظاهرين الفلسطينيين في غزة. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه في ظل قمع التظاهرات في غزة والمساس بالمتظاهرين تكرر إدانتها لإطلاق النار العشوائي من قبل الجيش الإسرائيلي. وتابعت في بيانها «يجب تسليط الأضواء على هذه الأحداث. فرنسا تطالب السلطات المعنية بضبط النفس وتؤكد أن استخدام القوة يجب أن يكون متناسبا، وفقاً للقانون الإنساني الدولي، حتى لا يتسبب في سقوط المزيد من الضحايا».

محكمة الجنايات الدولية

وأدان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إسرائيل لقتلها تسعة مدنيين فلسطينيين على الأقل يوم الجمعة الماضي من بينهم قاصر وصحافي، وجرح مئات المدنيين بسبب إطلاق الذخيرة الحية. وقال: «هذا يثير أسئلة جدية حول الاستخدام المتناسب للقوة التي يجب التعامل معها، ويجب أيضاً توضيح تقارير قوات الجيش الإسرائيلي حول رشق الحجارة والعبوات على مواقع الجيش ومحاولات عبور السياج».

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، قد أصدرت الأحد الماضي بيانا حول الوضع في غزة، حذرت فيه من أن المحكمة تراقب ما يحدث في قطاع غزة. وأكدت أن أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين قد يعتبر جريمة بموجب القانون الدولي. وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام المدنيين لحماية نشاط عسكري». وانتقدت وزارة الخارجية الروسية، أمس معاملة إسرائيل للفلسطينيين ووصفتها بأنها «تمييز لا يتقبله الوعي». وأشار بيان وزارة الخارجية إلى سلوك الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة الفلسطينية على حدود غزة، وذكر بأن إسرائيل «استخدمت القوة العشوائية ضد المدنيين».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن بيان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حول «فحص الأحداث في فلسطين» هو بداية التحقيق في جرائم الحرب. وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين قال المالكي إن السلطة الفلسطينية ستقدم إلى المحكمة تفاصيل وأدلة على أن المسيرات لم تكن عنيفة. وقال «لم يقم المشاركون بأي عمل يمكن تعريفه على أنه حرب ولم يشكلوا أي خطر على القوات الإسرائيلية على الأرض».