﻿مانزانو يدير نهائي كأس اسبانيا بين برشلونة وإشبيلية

مدريد – الأناضول: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الحكم الذي سيدير لقاء نهائي كأس ملك إسبانيا، بين برشلونة وإشبيلية. ووفقا لموقع الاتحاد، فإن خيسوس خيل مانزانو، هو من سيقود النهائي الذي سيجمع الفريقين يوم 21 إبريل/ نيسان الجاري. وسبق لمانزانو إدارة العديد من المباريات المهمة، بينها مباراتان بين ريال مدريد وبرشلونة، الأولى في يناير/كانون الثاني 2014 والثانية في إبريل/نيسان العام الماضي. وقاد مانزانو 12 مباراة للفريق الكتالوني، حقق برشلونة 7 انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مرات، بينما قاد لإشبيلية 8 مباريات، فاز في خمس مواجهات وخسر ثلاثا. كما قاد مباراة واحدة بين إشبيلية وبرشلونة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 وانتهت بفوز الأول 2/1.

آرسي يؤكد إقالته من تدريب جنرال دياز الباراغواني

أسونسيون – د ب أ: أكد المدرب الباراغواني فرانسيسكو آرسي أنه أقيل من تدريب جنرال دياز الذي ينشط في الدرجة الأولى في باراغواي. وقال آرسي: “تلقيت رسالة من رئيس النادي أكد لي فيها أنني لم أعد مدربا للفريق وأنه يريد مني فقط التوقيع على مستندات فسخ التعاقد”. وتولى آرسي مسؤولية الفريق في كانون الثاني/يناير الماضي وقاده في 11 مباراة، وفاز في اثنتين فقط وتعادل في أربع مباريات وخسر خمس مباريات. وكان آرسي مدربا لمنتخب باراغواي من 2011 إلى 2012 وفي الفترة من 2016 إلى 2017، كما درب أكثر من فريق في باراغواي منها ليبرتاد وسيرو بورتينو وأوليمبيا وغواراني. ولم يستبعد آرسي العودة لتدريب غواراني الذي يتولى مسؤوليته مدرب مؤقت منذ 26 آذار/مارس الماضي بعد استقالة الأرجنتيني سيباستيان ساخا.

عطيف يجدد عقده مع الهلال السعودي

الرياض – د ب أ: أعلن نادي الهلال السعودي عن تجديد عقد اللاعب عبدالله عطيف، لمدة 3 أعوام. وتمت مراسم التجديد في مقر النادي، وأعرب عطيف عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق، مشيراً إلى رغبته في تقديم ما يسعد الجماهير خلال الفترة المقبلة. وشارك عبدالله عطيف مع الهلال في 23 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، صنع خلالها هدفين لزملائه في الفريق وتلقى 3 بطاقات صفراء.

عقوبات على ملاكم أيرلندي بدورة الكومنولث بسبب إثارة الشغب

سيدني – د ب أ: أعلنت الشرطة الأسترالية أن ملاكما من أيرلندا الشمالية، من المشاركين بدورة ألعاب الكومنولث المقامة بمدينة غولد كوست الأسترالية، عوقب بغرامة مالية والحرمان من دخول أماكن بالمدينة، بسبب إثارته للشغب في ضاحية تتواجد بها الملاهي الليلة بالمدينة. وأوضحت الشرطة أن سين مكومب (25 عاما)، حرم من دخول منتجعي “سيرفرز بارادايس″ و”برودبيتش”، إثر أحداث الشغب التي أثارها في الساعات الأولى من الصباح. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأحداث وقعت خلال تواجد الملاكم الأيرلندي الشمالي برفقة أصدقاء له في ملهى ليلي بمنتجع سيرفرز بارادايس. فبعد إخراج مكومب من الملهى، حاول الدخول مجددا، ولدى منعه، وجه اللكمات لأحد حراس الملهى، وتردد أن أفراد أمن الملهى الليلي أبقوه مستلقيا على الأرض لحين وصول الشرطة.

انطلاق أول سباق دراجات نسائي في السعودية

الرياض – د ب أ: شاركت 30 فتاة في أول سباق للدراجات الهوائية للنساء في السعودية، والذي انطلق في جدة مساء أمس، ويأتي بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي التي شهدتها مكة المكرمة الشهر الماضي. وقطعت المتنافسات مسافة عشرة كيلومترات، وتوجت الفائزات في ملعب الجوهرة في إطار استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي وافق السابع من نيسان/أبريل الجاري، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة. وستحصل الفائزات بالسباق على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة، ودعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.

الإصابة تنهي مسيرة النيوزيلندية هابارد مع رفع الأثقال

غولد كوست (استراليا) – رويترز: قالت النيوزيلندية لوريل هابارد إن الإصابة التي تعرضت لها في منافسات رفع الأثقال في ألعاب الكومنولث ستجبرها على الاعتزال. وكانت هابارد في صدارة منافسات فوق 90 كيلوغراما بعدما رفعت 120 في الخطف لكنها تعرضت لإصابة في الذراع في محاولتها الثالثة في النطر لوزن 132 كيلوغراما. وأشارت الرباعة البالغ عمرها 40 عاما إلى أنها اعتقدت في وقتها أن أربطة المرفق الأيسر تمزقت. وأبلغت هابارد وسائل الإعلام أنها ستنهي مسيرتها ولن تنافس مرة أخرى. ونالت هابارد فضية بطولة العالم لوزن فوق الثقيل خلف الأمريكية سارة روبليس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.