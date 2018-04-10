﻿هزيمة قاسية للأردن أمام تايلند

عمان – الأناضول: تلقت سيدات الأردن، هزيمة قاسية من تايلند 1/6 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالأردن.

جاءت البداية هجومية من سيدات تايلند حيث بادرن بإحراز هدف التقدم في الدقيقة الأولى عبر سوشاوادي نيلدهامرونغ. وبعدها بخمس دقائق أضافت سيدات تايلند الهدف الثاني عبر تانيكارن دانغدا، قبل أن تضيف سيلاوان انتامي وكانغانا سونغ الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 39 و41.

ومع حلول الدقيقة 43 جاء هدف سيدات الأردن عبر شاهيناز جبرين، لينتهي الشوط الأول بتقدم تايلند 4/1. وأضافت سيدات تايلند الهدفين الخامس والسادس عبر سوشاوادي نيلدهامرونغ وبتسامي سورناسي في الدقيقتين 69 و90. وحققت سيدات الصين الفوز على الفلبين 3/0 ضمن المجموعة ذاتها. بذلك، تتصدر الصين المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن تايلند والفلبين، وأخيرا الأردن بلا نقاط. وانطلقت النسخة التاسعة عشرة للبطولة في الأردن يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري على أن تختتم في 20 من الشهر ذاته، بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل 5 فرق إلى مونديال فرنسا 2019، وهي صاحبا المركزين الأول والثاني في كلا المجموعتين إضافة إلى الفائز من مباراة فاصلة بين صاحبي المركز الثالث. جدير بالذكر أن نيوزيلندا فازت بالنسخة الأولى في هونغ كونغ عام 1975، فيما توّجت اليابان بالنسخة الماضية عام 2014، وتعد الصين أكثر المنتخبات حصدا للبطولة بإجمالي 8 ألقاب.