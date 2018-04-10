﻿الأرجنتين تحظى بنصيب الأسد في ملف الترشيح لاستضافة مونديال 2030 إلى جانب أوروغواي وباراغواي… ميسي وسواريز يدعمان الملف

بوينس آيرس – د ب أ: توصل القائمون على الملف الثلاثي لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2030 في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي إلى اتفاق يقضي بأن تكون الأرجنتين مقرا لثمانية من المواقع التي تستضيف مباريات البطولة مقابل مقرين لكل من أوروغواي وباراغواي.

كما كشف مسؤول رفيع المستوى في الأرجنتين أن بناء الاستادات التي تستضيف البطولة سيعتمد بشكل كبير على استثمارات خاصة. وأمام المخاوف من ارتفاع تكلفة التنظيم لهذه البطولة الضخمة، قال كارلوس ماك أليستر وزير الرياضة الأرجنتيني: «سنعمل بشكل كبير مع الاستثمار الخاص حتى لا تكون كل الاستثمارات من الحكومات في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي».

وتطمح البلدان الثلاثة إلى الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من بطولات كأس العالم في 1930 في أوروغواي. كما تسعى هذه الدول إلى تقديم “نموذج جديد في عملية تشييد الاستادات العملاقة” حتى لا تصبح ملاعب مهجورة بعد البطولة. وفي محاولة لتقليص النفقات من خلال تنظيم أفضل، ستطلب لجنة ملف التنظيم الثلاثي من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أن يتم اختيار الفائز بحق الاستضافة قبل موعد البطولة بعشر سنوات وليس قبل البطولة بثماني سنوات فقط، ما يعني إجراء التصويت على حق الاستضافة في 2020، حسبما أكد الأرجنتيني فيرناندو مارين منسق الملف. وتهدف الخطة إلى تصميم استادات «تشهد تواجد عدد كبير من الناس يوميا» من خلال إدراج متاحف ومطاعم ومدارس وأماكن لإقامة الأحداث التي ينظمها الرعاة، حسبما أكد ماك أليستر. وأعلن وزير الرياضة الأرجنتيني عن وجود حملة ضخمة ومكثفة للترويج لملف التنظيم الثلاثي لهذه البطولة خلال كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال: «هناك مجموعة من رجال الأعمال ستساهم في تمويل هذه الحملة حتى لا تتحمل حكومات الدول الثلاث تكاليف باهظة في الترويج لملف التنظيم المشترك». كما التقى المسؤولون في الأرجنتين مع النجم الدولي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة للحصول على دعمه لملف التنظيم المشترك. وقال ماك أليستر، الذي لعب في الماضي لأكثر من فريق، منها بوكا جونيورز وريسينغ: «بالنسبة لنا، من المهم للغاية أن نشعر بدعم اللاعبين بعيدا عن أي دلالات سياسية». وأوضح فيرناندو مارين منسق الملف، على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن بعض النقاط التي تم الاتفاق عليها بين مسؤولي الدول الثلاث: «ميسي سينضم لدعم ملفنا، ولويس سواريز أيضا بالتأكيد. كشفنا لهما رغبتنا في دعمهم ويبدو أنه لا توجد أي عقبة بهذا الشأن». ولم يتم الإعلان عن أي عرض آخر لاستضافة هذه النسخة.

وتستضيف روسيا كأس العالم الصيف المقبل، بينما تنظم قطر البطولة في 2022. وتم تقديم عرضين رسميين إلى الفيفا لاستضافة كأس العالم 2026، بينهما عرض موحد من كندا والمكسيك والولايات المتحدة والآخر من المغرب.