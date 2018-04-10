﻿الدوري الانكليزي: توتنهام يستأنف لاحتساب هدفه الثاني في ستوك لصالح كاين

برلين – د ب أ: تقدم توتنهام باستئناف أمام رابطة الدوري الإنكليزي، ليتم احتساب هدف الفريق الثاني في مباراته الأخيرة أمام ستوك لصالح مهاجمه هاري كاين.

واحتسب ذلك الهدف، الذي منح توتنهام الفوز في المباراة التي لعبت السبت الماضي، لصالح كريستيان ايريكسن بدلا من زميله كاين. لكن كاين ادعى أن الضربة الحرة التي نفذها ايريكسن لمست كتفه قبل أن تستقر الكرة في شباك جاك باتلاند، حارس ستوك. وقال كاين: «أقسم بحياة ابنتي أنني لمست الكرة ولكن ليس هناك ما يمكنني فعله. إذا كان هذا رأي الرابطة فليكن كما يرون ولكن إذا اعتمدوا على ما أقول فليكن ما أقول، هذا هو ما حدث، أهم شيء هو أننا فزنا بالمباراة». ويسعى كاين إلى تصدر قائمة هدافي الدوري، لكنه لا يزال متأخرا بخمسة أهداف عن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يتربع على الصدارة. وإذا نجح كاين في تخطي نجم المنتخب المصري فإنه سيحصل على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري للموسم الثالث على التوالي. وكان الفرنسي تييري هنري آخر اللاعبين حصولا على هذه الجائزة ثلاث مرات متتالية بين 2003 و2006.