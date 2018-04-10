﻿أشبيلية يتطلع إلى مفاجأة البايرن لإنقاذ موسمه

مدريد – د ب أ: بعد تراجع أشبيلية بالدوري الإسباني، وتراجع فرص مدربه فينتشينزو مونتيلا في البقاء بمنصبه، باتت أمال الفريق معلقة بشكل كبير على تفجير مفاجأة أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وكان البايرن تغلب على أشبيلية في عقر داره 2/1 الاسبوع الماضي، ويحتضن الفريق البافاري مباراة الإياب اليوم. ويتوقف مستقبل مونتيلا مع الفريق، بشكل كبير على مباراة اليوم، من حيث أداء الفريق وكذلك قدرته على قلب الموازين وتحقيق أمل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، على ملعب «أليانز أرينا» بميونيخ. وفي حالة تحقق التوقعات بخروج أشبيلية على يد البايرن، المتوج السبت الماضي بالدوري الألماني للموسم السادس على التوالي، سيكون مونتيلا أقرب للرحيل عن اشبيلية أكثر من أي وقت مضى، منذ توليه المنصب في كانون الثاني/يناير 2017 .وخلال فترة الاستعداد لمباراة الإياب، أظهر استطلاع رأي أجراه أشبيلية أن 82% من جماهيره لا يتوقعون وجود مونتيلا في المنصب الموسم المقبل. وفي حالة إخفاق الفريق في تجاوز دور الثمانية، سيحول أنظاره من جديد إلى الدوري الإسباني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعدما تراجع خلال الفترة الأخيرة وبات مهددا بإمكانية فقدان فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل. وخسر أشبيلية أمام سيلتا فيغو صفر/4 مطلع الأسبوع، وبات يحتل المركز السابع، وهو آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي. وقال إيفر بانيغا لاعب وسط أشبيلية: «الفريق كان سيئا، يجب أن نعترف بذلك ونصحح الأخطاء».

وقاد مونتيلا الفريق لحصد 17 نقطة فقط في الدوري خلال 14 مباراة، حيث شهدت خمسة انتصارات وتعادلين مقابل سبع هزائم، وهي نتائج أسوأ من التي حققها الفريق تحت قيادة إدواردو بيريزو الذي أقيل في نهاية 2017 .فقاد المدرب الأرجنتيني بيريزو الفريق لحصد 29 نقطة خلال 17 مباراة، حيث شهدت تسعة انتصارات وتعادلين مقابل ست هزائم. وبدأت انطلاقة أشبيلية في المنافسات الأوروبية في 2004 عندما تأهل للدوري الأوروبي تحت قيادة خواكين كاباروس، ولم يغب عن المشاركات الأوروبية منذ ذلك الوقت سوى في 2012.

وفي حالة إخفاق أشبيلية في التأهل للمنافسات الأوروبية الموسم المقبل، سيكون بمثابة ضربة لمكانة الفريق ووضعه المالي أيضا، ما سيؤثر على آماله في دخول المنافسة محليا مع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. ويحمل المال في الوقت الحالي أهمية غير مسبوقة لأشبيلية، بعد رحيل مدير الكرة مونتشي، عن النادي، بعدما كان يصنع ما يشبه «المعجزات» للفريق في سوق الانتقالات.