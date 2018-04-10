﻿«نيويورك تايمز»: بدون استراتيجية واضحة ترامب يقوي الأسد وحلفاءه الروس والإيرانيين

لندن – «القدس العربي» : قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس الثلاثاء، أن مدينة دوما في غوطة دمشق، والتي شهدت قبل أيام هجوماً كيميائياً راوح عدد ضحاياه بين 50 و 150 بينهم أطفال ونساء، محاطة بالقوات الموالية للنظام السوري. والأخيرة، متهمة بـ 85 هجوما ارتكبت خلال الخمس سنوات الماضية.

وحسب المصدر، «كان لدى سوريا برنامج قوي للسلاح الكيميائي قبل أن تتخلى عنه بعد الهجمات بغاز السارين في عام 2013 ، لكنها لم تلتزم بتعهداتها».

وذكرت الصحيفة أن «الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق أن تعهد بعمل عسكري ضد النظام بعد هجوم كيميائي العام الماضي، لكنه نسي الموضوع ليفاجيء قادته الأسبوع الماضي بخططه سحب ألفين جندي أرسلوا إلى سوريا للمساعدة في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية». ليعود يوم الأحد ويتعهد بعقاب الأسد وتدفيعه «الثمن الباهظ».

وترامب، وفق «نيويورك تايمز»، «يعرف أن التهديدات بدون استراتيجية متماسكة» وأن «تنفيذ كلامه أمر خطير».

واضافت أن «ما سيحدث في سوريا لاحقا هو المهم واختبار لنوايا ترامب، الذي تخلى عن الدور القيادي التقليدي الذي طالما قامت به أمريكا».

فالرئيس الأمريكي «حاول أن يظهر كزعيم مفتول العضلات ويقوم باستخدام القوة الأمريكية بعدوانية حيث فشل سلفه باراك أوباما، وفي نفس الوقت تحدث عن الانسحاب من الشرق الأوسط والتخلي عن التزامات الولايات المتحدة الدولية».

بهذه الطريقة المتقلبة، واصلت الصحيفة «لن يكون قادرا على وقف العنف في سوريا».

وتابعت «بدون خطة واضحة، موحدة مع حلفائه الغربيين، فإنه يقوم بتقوية موقع الرئيس السوري بشار الأسد»، معتبرة أن ترامب بـ»حاجة للعمل مع القوى الكبرى الأخرى، والتوافق على خطة تجبر الأسد وحلفاءه الإيرانيين والروس على وقف المذابح ومحاسبته».

ودعت الصحيفة، الأمم المتحدة إلى إعادة «الإلتزام بأهمية منع انتشار الأسلحة الكيميائية، وأمر الخبراء بالتحقق من الجهة المسؤولة عن دوما، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة قد تؤدي إلى إنشاء محكمة خاصة مثل محكمة الجنايات الدولية».

ولو ثبت فعلاً أن النظام هو الذي يقف وراء هجوم دوما، فيجب، حسب المصدر «فرض عقوبات قاسية جديدة وتجميد كل الأصول المالية. وإذا قررت الإدارة الأمريكية ان تقوم بعمل عسكري فعلى على الكونغرس المصادقة على هذا القرار».

الصحيفة رأت أن «التوقيت ليس عظيما، فقد ظهر مستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون للمرة الأولى بعد تعيينه في البيت الأبيض ولم تتم المصادقة بعد على وزير الخارجية مايك بومبيو، إلا أن الأمر لا يحتمل التأخير. فالغاز السام الذي يعتبر استخدامه جريمة حرب بموجب القانون الدولي كان جزءاً لا يتجزأ من سياسة الأرض المحروقة التي استخدمها الأسد لاستعادة السيطرة على مناطق المعارضة».

وكررت أن أي «فرصة لنجاح أي رد فعل دولي انتقامي يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية دبلوماسية متماسكة لتحقيق الإستقرار في سوريا والتوصل لتسوية سياسية».

ولفتت إلى الثمن الإنساني الذي دفعه السوريون منذ عام 2011 ، حيث «قتل أكثر من نصف مليون شخص وشرد الملايين الذين انتهوا في دول الجوار وأوروبا، وسمح النزاع لكل من تركيا وإيران وروسيا وتنظيم «الدولة» للتدخل في سوريا».

ووفق «نيويورك تايمز»، بعد كل مذبحة يسارع ترامب والأخرون على لوم الرئيس أوباما لأنه لم «يفعل شيئا» ليعزز «خطه الأحمر» المتعلق باستخدام السلاح الكيميائي عام 2013. وتخلى أوباما عن العمل العسكري مقابل العمل مع روسيا على تدمير ترسانة سوريا من السلاح الكيميائي. وحرم الاتفاق الأسد من معظم السلاح وليس كله رغم وعد روسيا.

آنذاك، لم يكن ترامب من دعاة العمل العسكري، وحذر أوباما من تداعياته، وعندما أصبح رئيساً قام بخيارات مختلفة وعمل من خلال سلطة قانونية مشكوك فيها وأرسل صواريخ كروز إلى سوريا ليعاقب الأسد على هجوم خان شيخون.

هجومه الوحيد هذا، لم يحقق أي ثمار، بسبب غياب الخطة التي يمكن من خلالها ممارسة الضغط، وسجلت خلال تلك الفترة سبع هجمات على الأقل.

«واشنطن بوست»: حفنة صواريخ كروز لن توقف جرائم الحرب

تحت عنوان «حفنة صواريخ كروز من ترامب لن توقف جرائم الحرب السورية» قالت صحيفة «واشنطن بوست» في افتتاحيتها إن «عدم وفاء ترامب بتهديده للنظام السوري الذي قال إنه سيدفع ثمن جرائمه سيؤدي لتوجيه صفعة جديدة للقيادة الأمريكية في العالم».

ووفق المصدر»حفنة صواريخ كروز لن تغير أي شيء في سوريا، وما يحتاج إليه ترامب هي استراتيجية قوية لحماية المصالح الأمريكية الحيوية المغلفة في الحرب السورية المتعددة الجوانب، وهو أمر فشل الرئيس الأمريكي بتطويره حتى الآن رغم حث مستشاريه الكبار».

على ترامب، «تعلم الدروس من جريمة الحرب الأخيرة في سوريا، فقد رفض الرد على سبع هجمات مماثلة، وبعد ذلك أعلن علانية وصراحة عن سحب قواته من سوريا. يجب أن لا يفاجأ من النظام الإنتهازي لبشار الأسد الذي رد برمي مواد كيميائية سامة في منطقة دوما القريبة من دمشق».

وتابعت «واشنطن بوست»: «ترامب الذي انتقد الرئيس باراك أوباما لأنه لم ينفذ وعيده بشأن تجاوز النظام خطوطه الحمر في سوريا، يجب أن يعترف أن نظام الأسد مع الروس والإيرانيين استفادوا من عجزه كما فعلوا مع أوباما».

وأضافت: «الهجوم الكيميائي حقق على ما يبدو هدفه التكتيكي: فقد وافق مقاتلو المعارضة المسلحة الذين تخندقوا في دوما على الخروج مع عائلاتهم شمالا إلى محافظة إدلب والتي لا تزال تحت سيطرة المعارضة. وليس من المستبعد شن النظام السوري بدعم من المقاتلات الروسية والميليشيات الإيرانية عملية أرض محروقة هناك»

وبهذا المعنى، فـ «رد الولايات المتحدة العسكري على هجوم دوما قد يعمل على ردع النظام عن استخدام السلاح الكيميائي في المستقبل. وهذا يقتضي عقابا مثل الهجمات الإسرائيلية الأخيرة والتي دمرت جزءاً كبيراً من الدفاعات السورية آخرها، قاعدة عسكرية يعمل منها الإيرانيون».

وفي الحقيقة «لم يواجه ترامب هذا الواقع طالما الرجل الذي وصفه بـ»الأسد الحيوان» في السلطة، واستمرت الحرب التي تفرخ الجهاديين واللاجئين».

الصحيفة رأت أن «ترامب لديه ميزة لم تكن متوافرة لدى أوباما، فالمناطق التي سيطر عليها حلفاء الولايات المتحدة في شرق سوريا تعطي واشنطن الفرصة لتحقيق الاستقرار هناك، وتمنحها ورقة نفوذ تمكنها من تقرير نتائج الحرب».

وإذا كان ترامب «يريد الخروج من سوريا، كما أعلن، فعليه أن لا يهتز من الهجمات الكيميائية أو جرائم الحرب الأخرى. فلا جدوى في النهاية من عمل عسكري واحد تعاقب فيه أمريكا الأسد»، توضح الصحيفة، خاتمة مقالها بالقول «الحروب لا تدار بالرغبات، وهي في حاجة من ترامب إلى أمر آخر: خطة».

«تايمز»: حتى لا تتحول سوريا إلى مقبرة لمواطنيها والتحالف الغربي

ووصفت صحيفة «تايمز» في افتتاحية تحت عنوان «المقبرة السورية»، العالم بعد الهجوم الكيميائي الذي استهدف دوما، قرب دمشق، بـ»الخطير».

وقالت إن «هجوما ضد الأسد بات ضرورة لمنعه من استخدام السلاح الكيميائي مرة أخرى، ويجب الضغط على إيران وروسيا، اللتين تدعمان نظامه الديكتاتوري».

هزيمة تنظيم «الدولة»، حسب المصدر» كان من المفترض أن يعبد الطريق للمستقبل، وينهي الحرب الطويلة في سوريا، لكن بدلا من ذلك، أطلق العنان للقوى الأخرى للتكالب، وشجع الأسد على استخدام الغازات السامة لتأمين العاصمة، بدعم دبلوماسي من إيران وروسيا».

وأوضحت الصحيفة أن «الأمم المتحدة تبدو عاجزة أمام استخدام السلاح الكيميائي». وأضافت: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدا محبطا وتوعد روسيا وإيران والأسد بدفع الثمن الباهظ، خياراته محدودة. فالكلام لا يترك أثراً على النظام الذي يعمل بيأس للسيطرة على المناطق».

وتجزم أن «الإجراء العقابي كما فعل ترامب العام الماضي، لن يكون له أثر».

«تايمز»، بينت أن ترامب، «حصل على خيارات من مستشاره للأمن القومي الجديد جون بولتون، منها السماح للقوات الأمريكية بالبقاء في سوريا بمهمة جديدة، وهي مساعدة مفتشي السلاح الكيميائي للبحث عن آثار من المواد التي استخدمت، وكذلك، التعاون بين الدول لتوفير التمويل لعمليات المفتشين عن السلاح الكيميائي ومخابره في سوريا».

أما الخيار الثالث فهو «عملية عسكرية أوسع من صواريخ كروز العام الماضي. وإذا كانت هناك عملية جوية فيجب أن تكون محسوبة ومدمرة لدفاعات النظام السوري الجوية. فكلما كانت الأخيرة ضعيفة كلما ارتدع الأسد عن استخدام السلاح الكـيميائي».

وثمنت الصحيفة «ما قامت به إسرائيل أي ضرب قاعدة عسكرية تستخدم لنقل السلاح إلى حزب الله والحرس الثوري»، لكنها حذرت من «مغبة تقليد النموذج الإسرائيلي، وعلى ترامب التحرك بحذر باتجاه العمل العسكري حتى لا تندلع مواجهة عسكرية بين القوات الأمريكية والروسية».

«وإذا لم تتم إدارة هذه المرحلة بطريقة جيدة فقد تتحول سوريا إلى مقبرة ليس لمواطنيها بل للتحالف الغربي الموزع بين الإحباط والجـبن وعدم القـرار»، طبقاً للمـصدر.

«دايلي بيست»: الغارة على قاعدة تيفور رسالة لإيران وروسيا وترامب أيضاً

اعتبر المحلل تشارلس ليستر، من معهد الشرق الأوسط، في مقال له نشره موقع «دايلي بيست» أن الغارات الإسرائيلية على قاعدة تيفور في حمص، وسط سوريا، هي بمثابة رسالة إسرائيلية لروسيا وإيران والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أيضاً.

وبينت أن «الهجمات التي نفذتها مقاتلتان إسرائيليتان عبرتا إلى سوريا من جنوب لبنان استهدفت جزءاً من القاعدة، مخصصاً للحرس الثوري الإيراني وفرعه الخارجي «فيلق القدس» وحزب الله حيث يتم فيه تخزين طائرات بدون طيار».

وقتل في الهجوم 14 شخصاُ على الأقل، ما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقول أن ما حصل «تطور خطير»، في توبيخ نادر من موسكو لتل أبيب.

إسرائيل، وفق الكاتب «اختارت عدم تحذير روسيا لتظهر قلقها من الدور الإيراني المتزايد في سوريا، وفشل الروس في احتواء نشاطات طهران».

وأشار إلى «المواجهة التي راقبها العالم الشهر الماضي عندما أطلقت طائرة بدون طيار بإتجاه الأراضي الإسرائيلية، والرد على الإختراق الذي أدى لتدمير مقاتلة إسرائيلية وسلسلة غارات استهدفت الدفاعات الجوية السورية».

وكانت مجرد مكالمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كافية لتوقف خططاً إسرائيلية انتقامية. ولو لم توقف لخرج النزاع الإسرائيلي – الإيراني عن السيطرة، طبقاً للمصدر.

وبيّن الكاتب أن «الخطر الذي لا تزال بقايا تنظيم الدولة تمثله ،هو بمثابة تذكير للرئيس ترامب الذي يخطط للانسحاب من سوريا، بل ويجب عليه أن يتذكر أهمية الجهود الدولية لردع واحتواء إيران، ولا يوجد مكان للقيام بذلك، أفضل من سوريا».

وأضاف أن «وقت الحديث عن تحديد الدور الإيراني في سوريا قد مضى، وما بقي هو الردع، والاحتواء لمنع اندلاع إيراني – إسرائيلي مدمر، وعلى جبهات متعددة يجر إليه أعداء مختلفين وبشكل يؤدي إلى فوضى جديدة في المنطقة».

ووفق المصدر، «يجب منع هذا الأمر من التدهور وعلى إدارة ترامب ضمه وبشكل عاجل إلى تفكيرها الإستراتيجي المتعلق في سوريا».

ويعود ليستر إلى «حادث 10 شباط / فبراير، الذي بدا مصيدة إيرانية لإسرائيل، حيث تم إطلاق طائرة بدون طيار على طول الحدود الأردنية، ومنها إلى مرتفعات الجولان، وبعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي أسقطتها مروحية أباتشي، وتبع ذلك إرسال ثماني مقاتلات أف 16 ، شنت هجمات على مواقع للحرس الثوري في تيفور.

وتم تفعيل الدفاعات الجوية السورية التي أطلقت 27 صاروخ أرض – جو، مما أدى لإسقاط واحدة من الطائرات المقاتلة. وردت إسرائيل، بهجمات جديدة على مواقع للحرس الثوري، وثمانية أهداف حكومية، منها قاعدة قيادة مركزية يتم منها توجيه العمليات على مستوى سوريا.

الكاتب يعتقد أن ذلك كان بـ»مثابة تذكير بالرهانات التي تواجهها إيران وإسرائيل في سوريا. ولن تكون الأخيرة التي تفحص نظرية الردع المتبادلة التي تتعرض لضغوط مع تزايد التوسع الإيراني من ناحية المدى والكم».

وكانت إيران تمارس دوراً مؤثراً في سوريا إلا أن الثورة عام 2011 منحتها فرصة للتوسع وبناء مجال تأثير أكبر. ولا يمكن التقليل من الوضع الذي اكتسبته خلال السنوات الماضية، إضافة إلى 10 قواعد عسكرية مشتركة وأكثر من 40 مركزاً عسكرياً في مناطق مختلفة من البلاد، لدى الحرس الثوري الإيراني، ما بين 120 ألف من عناصر الميليشيات منهم 25.000 مقاتل غير سوري.

وبعيداً عن المنشآت العسكرية والمسلحين، تقوم إيران، وفق الكاتب بـ»التوسع من الحرب المنسقة إلى الحرب التقليدية، حيث تحتفظ بأسطول من الطائرات بدون طيار وكم متنوع من الصواريخ التي تترواح من القصيرة إلى البعيدة المدى».

الحرس الثوري الإيراني، تبعاً للمصدر «يقوم بنقل الصواريخ المتقدمة التي تتمتع بدقة إصابة الهدف من على بعد 10-20 متراً، وإنشاء معامل لتجميع الصواريخ الباليستية التي تنقل مباشرة من إيران إلى سوريا وبنفس الطريقة التي تنقل فيها إلى المتمردين الحوثيين في اليمن».

وهناك شائعات أن «خبراء الحرس الثوري وحزب الله يتعاونون مع الحكومة السورية في أبحاث السلاح الكيميائي. ومن وجهة نظر الأمن الإسرائيلي، فإن هذا الوضع لا يمكن الحفاظ عليه. إلا أن محاولات ردع أو احتواء إيران في سوريا تحمل مخاطر كبيرة منها انتقال النزاع إلى لبنان، حيث يملك حزب الله ترسانة صواريخ من 150 ألف صاروخ».

وقد يمتد الصراع كذلك، إلى فلسطين حيث عادت «حماس» من جديد للفلك الإيراني.

ولو اتسعت الحرب إلى لبنان، وفق الكاتب «فستكون آثارها كارثية حيث قال قادة الجيش الإسرائيلي أن معظم المدن اللبنانية ستكون هدفاً للطيران الإسرائيلي».

ورغم «الدعم الأمريكي الواضح والصريح لإسرائيل فمن غير الواضح إن كانت إدارة ترامب مستعدة لدعم عملية وقائية إسرائيلية ضد إيران في سوريا. فقد زارت وفود إسرائيلية عدة واشنطن للحصول على دعم أمريكي لتعود خائبة».

وإذا «اندلع النزاع في جنوب سوريا، فليس من المستبعد قيام الجماعات الوكيلة بالسيطرة على أجزاء من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإن بشكل مؤقت». وسيخلق هذا أزمة سياسية في إسرائيل، إضافة لهذا، فالصواريخ التي ستطلق هي أكبر من قدرة «القبة الحديدية» مما يفتح الباب أمام تعرض البنية التحتية للبلاد إلى الخطر. مثلاً، تقع 12 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية التي تزود معظم إسرائيل على مدى الصواريخ التي زودتها إيران لسوريا و»حزب الله».

واعتمدت إسرائيل على روسيا كي تتعامل مع الخطر الإيراني في سوريا. وتعتقد تل أبيب أن «موسكو لديها القدرة للحد من تصرفات طهران. إلا أن إسرائيل لديها خطوطها الحمر التي اخترقتها إيران بشكل مستمر».

ويشير ليستر إلى «التعاون الروسي مع الحرس الثوري لدعم نظام الأسد».

ونقل عن جنرال روسي قوله إن «عناصر قوات العمليات الروسية الخاصة مع زملائهم من حزب الله، مقاتلين أكفاء».

وتابع الكاتب ان «الحرس الثوري قام بإعادة إصلاح القواعد العسكرية التي تعمل منها القوات الروسية مثل تيفور والشعيرات، التي دمرتها الصواريخ الأمريكية العام الماضي».

وقال مصدر محلي إن «قاعدتا الجبل الشرقي والكسوة تقعان تحت سيطرة الحرس الثوري».

وعلق ليستر «الميليشيات الموالية لإيران تخطط لعملية في الجنوب ويتم حشدها في جنوب، غرب العاصمة دمشق. وتم حشد الدبابات التابعة للنظام في منطقة خفض التوتر».

ورغم وجود خط طوله 5-8 كيلومتر على طول الحدود مع سوريا، إلا أن «الحرس الثوري والجماعات الموالية له يحتفظ بمواقع عدة على طول الخط». ويرى ليستر أن «التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على إسرائيل كثيرة، إلا أن التهديد الإيراني طالما تم تجاوزه. ومن مصلحة الولايات المتحدة معالجة الخطر الإيراني في سوريا ودعم حليفتها إسرائيل».

الكاتب دعا إلى «الاستفادة من الجبهة الجنوبية التي تم التدقيق في عناصرها وتحويلها إلى قوات دفاع محلية. وهذا يتساوق مع تعاون واشنطن مع العناصر المحلية في مناطق أخرى من سوريا، ومواصلة العمل الدبلوماسي للحفاظ على مناطق خفض التوتر. قد تصبح هذه القوات التي يتم تسلحها وتدريبها وربما بمساعدة أردنية، نقطة ردع لأي نشاط إيراني في الجنوب. ويجب على الولايات المتحدة زيادة التعاون الإستخباراتي مع إسرائيل. وفي حالة واجهت تهديدات عليها التشارك في غارات جوية مع إسرائيل لمواجهة قوات الحرس الثوري في سوريا. الحرس الثوري لا يفهم سوى لغة القوة، وعلى الولايات المتحدة توسيع قائمة الإرهاب لتضمه، وفيلق القدس إليها».