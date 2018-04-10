﻿ياباني عمره 112 عاما… عميد سن البشرية

طوكيوـ أ ف ب: بات الياباني ماسازو نوناكا البالغ من العمر 112 عاما العميد الجديد لسن البشرية، على ما أعلنت موسوعة غينيس للارقام القياسية أمس الثلاثاء فيما كشفت عائلته عن سر عمره المديد وهو ضعفه تجاه السكريات واستحمامه المتكرر في ينابيع الماء الساخن.

وحصل هذا الرجل المولود في 25 تموز/يوليو 1905 على شهادة رسمية في منزله في جزيرة هوكايدو اليابانية الكبيـــرة في شمال البلاد.

وهو يخلف في هذا اللقب الإسباني فرنسيسكو نونييث اوليفيرا الذي توفي في شباط/فبراير عن 113 عاما.

ويعيش هذا الرجل المعمّر مع عائلته التي تدير نزلا تقليديا يتيح لزواره الاستجمام داخل نبع بركاني للماء الساخن يعرف باسم «اونسن».

وقالت حفيدته يوكو نوناكا «هو يتنقل على الكرسي المتحرك لكن صحته جيدة».

وأشارت إلى أن جــــدها «يعشــــق تناول كل أنواع السكريات اليابانية أو الغربية»، مضيفة «هو يقرأ الصحف يوميا ويستحم في أحيان كثيرة في ينابيع الماء الساخن».

ولماسازو نوناكا سبعة أشقاء وشقيقة واحدة يقيمون بالقرب منه حسب موسوعة غينيس. وقد تزوج هذا الياباني العام 1931 وله خمسة أبناء.

وتجري موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحوثا لتحديد عميدة سن البشرية التي لا تزال هويتها مجهولة منذ وفاة الجامايكية فيوليت براون عن 117 عاما في تموز/يوليو 2017.