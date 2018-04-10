﻿بلدة إيرانية تسمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم

طهران ـ أ ف ب: ذكرت صحيفة إيرانية محلية ان النساء في بلدة إيرانية نائية يحضرن مباريات كرة القدم وقد نلن الاسبوع الماضي جائزة على حضورهن هذا.

وقالت الصحيفة المحافظة «صبح نو» ان الجوائز سلمت إلى نساء بعد مباراة جرت الاسبوع الماضي في بلدة شاهيجان البالغ عدد سكانها 209 أشخاص في محافظة بوشهر في جنوب البلاد.

ويمنع رجال الدين النساء من حضور مباريات كرة القدم في إيران، معتبرين انه ينبغي حمايتهن من الأجواء الذكورية إلا ان هذا القرار يتعرض لانتقادات كثيرة من أطراف سياسية عدة.

وقال اللاعب المخضرم وأحد وجهاء البلدة علي عمراني حسب الصحيفة إن «جدة عزيزة حضرت كل المباريات. أتت وهي تتكئ على عصا لتسلم جائزتها وقد وقف كل المتفرجين وصفقوا لها على مدى دقائق عدة».

وأضاف «لو ان معارضي حضور النساء إلى الملاعب موجودون هنا لغيروا رأيهم».

وتسمح البلدة للنساء بدخول الملاعب منذ أكثر من عشر سنوات بعدما أتت كل نساء القرية في إحدى المرات لحضور مباراة نهائية.

وقال عمراني «منذ ذلك الحين وبدلا من أن يكون لدينا حدث ذكوري لدينا حدث إنساني. نعتبر ان مطلب رفع القيود يحظى بتأييد الإيرانيين برمتهم».