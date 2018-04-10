﻿العثور على عظمة إصبع لإنسان عاقل عمرها 85 ألف سنة

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر إيكولوجي اند إيفوليوشن» أن عظمة أصبع يد عثر عليها في صحراء النفود في السعودية تدفع إلى الاعتقاد بأن الإنسان العاقل وصل إلى داخل شبه الجزيرة العربية قبل 85 ألف سنة.

وظهر الإنسان العاقل أو الإنسان المعاصر في إفريقيا قبل أكثر من ثلاثمئة ألف عام. ولطالما اعتبر العلماء أن هذا الإنسان لم يترك «مهده» سوى بعد فترة طويلة أي قبل حوالى 60 ألف سنة. غير أن اكتشافات عدة خلال السنوات الماضية بينها هذا الإعلان الأخير تثير تساؤلات بشأن صحة هذه النظرية.

وبينت هذه الدراسة الأخيرة أن العظمة «العائدة بلا شك إلى إنسان معاصر» ترجع إلى ما لا يقل عن 85 ألف عام وربما حتى إلى 90 ألفا.

وقال هو غروكوت من جامعة أكسفورد وهو أحد معدي الدراسة إن هذا الاكتشاف يؤشر إلى أن «جنسنا انتشر خارج افريقيا في فترة سبقت بكثير ما كنا نظنه سابقا».

هذه المتحجرة البالغ طولها فقط 3.2 سنتيمترات، وهي عائدة على الأرجح لعظمة من إصبع الوسطى، اكتشفت في 2016.

وحسب النظرية السائدة، فقد غادر الإنسان العاقل إفريقيا خلال موجة نزوح كبرى قبل 60 ألف سنة بالانتقال عبر ضفاف البحر الأبيض المتوسط في اتجاه الشرق.

غير أن هذا الإصبع يظهر أن «البشر المعاصرين كانوا يتنقلون في أراضي أوراسيا وليس على طول السواحل» حسب مايكل بتراغليا من قسم التطور البشري في معهد ماكس بلانك الألماني وهو مشارك أيضا في إعداد الدراسة.