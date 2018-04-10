﻿سجناء سابقون يساعدون شباب لندن على تفادي الوقوع في شرك العصابات

لندن ـ أ ف ب: خرج عبدي البالغ 26 عاما السنة الفائتة من السجن حيث كان يقبع بتهمة ترويج المخدرات، غير أنه غيّر مساره تماما إذ بات متطوعا في جمعية لمكافحة العصابات ومساعدة الشباب في لندن على تفادي الوقوع في شباكها.

ويوضح عبدي خلال لقاء في شيبردز بوش في شمال غرب لندن «أقول لهم ببساطة «أمامكم خياران لا ثالث لهما، إما الموت أو قضاء 35 عاما خلف القضبان».

ويقول الشاب المولود في انكلترا لوالدين صوماليين «نريد تغيير الصورة والذهنيات»، مقرا في الوقت عينه بأن «أي شاب يعيش في لندن يحلم باقتناء سيارة قوية وبالخروج مع فتيات وارتداء ملابس من ماركات عالمية». لكنه يضيف «لا شيء يحصل بسهولة ويجب العمل بكد في سبيل ذلك».

ويسعى عبدي المعتاد على سماع مثل هذا الكلام من أشخاص أكبر سنا، إلى إقناع عدد أكبر من الشباب بتفادي الوقوع في شرك نمط الحياة هذا.

ويؤدي هذا الشاب دور المرشد في جمعية «كي فور لايف» التي أنشئت في 2012 بعد أعمال الشغب التي شهدتها لندن في 2011 على يد الايرلندية ايفا هاميلتون التي تحاول تقديم حلول للحد من نسب الانحراف لدى الشاب وتطويق حرب العصابات.

وتقول «نحاول إيجاد وظائف لإعادة الشباب إلى الطريق القويم، هذا مفتاح كل شيء».

وقد سجلت الهجمات بالسكاكين ازديادا في لندن بنسبة 23 ٪ العام الماضي. وفي 2018، أوقعت سلسلة عمليات إطلاق نار واعتداءات بالسكاكين أكثر من 50 قتيلا في العاصمة ما جعلها تتخطى نيويورك في هذا المجال.

وتعزو وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد هذا الازدياد في معدلات العنف إلى شبكات الاتجار بالمخدرات متعهدة ببذل كل الجهود اللازمة لتطويق هذه الظاهرة عبر الإعلان الإثنين عن خطة تستهدف العصابات وتعزز الإجراءات الوقائية. ومع زميله انثون دينال وهو سجين سابق في سن الرابعة والعشرين مدان بتهمة السرقة، يجول عبدي على الأحياء للتعرف إلى الشباب الذين يشتبه في ضلوعهم في أنشطة للعصابات.

وقد تعرف انثون إلى جمعية «كي فور لايف» في داخل السجن. وهو يقول «كنت أمارس أنشطة موسيقية كثيرة، وقد دعتني إيفا هاميلتون للمجيء إلى حصة تدريبية».

ويضيف هذا الشاب الذي يدير حاليا محترفات الموسيقى التابعة للجمعية «أنا نموذج يحتذى به، أشبه بسفير، مع ماضيّ الحافل في استطاعة مساعدة الآخرين بفضل تجربتي».

ولا يكسب عبدي حالـــــيا أمــــوالا بقدر الإيرادات التي كان يحققها من المخدرات غير أنه يؤكد أن هذا التحول يؤتي بثماره. وهو يقول «أساعد الناس الذين هم في حالتي قبل خمس ســـنوات من خلال ثنيهم عن اتباع المسار عينه».