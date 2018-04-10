﻿شاب يمني يقتل أخته طعنا أمام القاضي في حَرَمِ المحكمة

صنعاء ـ « القدس العربي» من أحمد الأغبري: أقَدَمَ شابٌ يمنيّ على قتل أخته في حرم قاعة محكمة غرب العاصمة صنعاء أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي كان ينظر في قضية طلب نقل ولاية تزويجها للمحكمة من أخيها. وفي مشهد دراماتيكي مؤلم وصادم ومفاجئ، وبمجرد أن واجهت المحكمة الشاب بطلب شقيقته الوحيدة بادرها من الخلف بطعنة سريعة أردتها قتيلة أمام منصة القاضي.

وكانت الفتاة تقدمت بدعوى للمحكمة خلاصتها أن شقيقها، وهو وليها الشرعي بعد وفاة والدهما، يرفض تزويجها من كل مَن تقدموا بطلب زواجها، وبناء على ذلك طلبت الفتاة نقل الولاية من أخيها إلى المحكمة.

وقال شاهد عيان لـ«القدس العربي»: جلست المدعيّة في الصف الأول في قاعة المحكمة، وجلس المُدعى عليه خلفها مباشرة في الصف الثاني، وبدأ القاضي النظر في القضايا، وبينما الهدوء يعم القاعة باستثناء صوت أطراف الجلسة وصوت القاضي…قام المُدعى عليه بإخراج خنجر أخفاه في ملابسه وسدد طعنة قاتله في عنق أخته اتجهت بعدها نحو منصة القاضي، بينما انهارت قواها خلال لحظات وسقطت مضرجة بالدماء ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال أحمد عبيد المحامي لـ« القدس العربي» إن المحكمة قامت بتحرير محضر رسمي أثبتت فيه الواقعة وأحالت المتهم والمحضر إلى النيابة للتحقيق ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهم.