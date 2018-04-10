الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي والسوداني جنوب المملكة

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مساء الثلاثاء، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش السعودي والسوداني جنوب غربى المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين إن القوة الصاروخية (التابعة لهم) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز (قاهر 2) على معسكر مستحدث للجيش السعودي والسوداني في علب بمنطقة عسير.

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تعليق على هذا الصاروخ حتى الآن.

ويعتبر هذا ثاني صاروخ تطلقه جماعة الحوثي خلال يوم واحد باتجاه الأراضي السعودية، إذ أعلنت صباح اليوم إطلاق صاروخ باليستي من طراز (بدر1) على معسكر الإمداد والتموين جنوب جازان.

ويذكر أن صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين، هدد يوم أمس بإطلاق الصواريخ الباليتسية باتجاه الأراضي السعودية بشكل يومي.

وصعد الحوثيون من إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية منذ 25 مارس/آذار الماضي، تزامناً مع انقضاء ثلاثة أعوام على بدء عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضدهم في اليمن.

(د ب أ)