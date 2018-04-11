قطر والولايات المتحدة توقعان عددًا من مذكرات التفاهم في المجال الاقتصادي

واشنطن: وقعت الولايات المتحدة، وقطر، الثلاثاء، عددًا من مذكرات التفاهم؛ لتعزيز التعاون بينهما في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي الذي انطلق الثلاثاء، بالعاصمة واشنطن بحضور وزير الاقتصاد والتجارة القطري أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي هذا الإطار وقع بنك قطر للتنمية (حكومي) مذكرتي تفاهم مع مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة (SBDC)، و”ذا فنتشر سيتي” (The Venture City) الأمريكيين.

و تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة بين الجانبين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وتبادل أفضل الممارسات والحلول في مجال الخدمات الاستثمارية.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “أستاد” القطرية وشركة “إيكوم” الأمريكية الرائدة في مجال البنية التحتية للمطارات.

وتهدف المذكرة إلى تحديد الفرص التجارية المتبادلة، وتعزيز التعاون المشترك في مشاريع الملاحة الجوية والبنية التحتية.

يشار أن شركة “إيكوم” الأمريكية تقوم بتصميم وبناء وتمويل وتشغيل منشآت البنية التحتية للحكومات والشركات والمؤسسات في أكثر من 150 دولة.

وتقدم شركة “استاد” خدمات متكاملة تماماً لإدارة المشاريع والأصول، تشمل التصميم وبناء المشاريع المعقدة في مجال البناء والبنية التحتية، ويعمل بالشركة ما يزيد على 800 موظف وتحتل المرتبة التاسعة بين الشركات العالمية العاملة في مجال البناء وإدارة المشاريع.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة البناء القطرية وشركة “رود تك” الأمريكية؛ بهدف إلى التعاون بين الشركتين في مجال معدات الطرق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

والمنتدى الاقتصادي القطري – الأمريكي، تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، ويأتي بالتزامن مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأمريكا.

ويشارك في المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول قطري إلى جانب نحو 200 رجل أعمال ومدير تنفيذي من كبرى الشركات الأمريكية.

وتربط قطر وأمريكا علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية؛. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار.

وقد بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر 658 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100% لرجال أعمال أمريكان.

وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أمريكا. (الأناضول)