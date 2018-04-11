دي فرانشيسكو مدرب روما يتلقى إشادة كبيرة بعد إخراج برشلونة

روما: كال دانييلي دي روسي قائد روما المديح لمدربه اوسيبيو دي فرانشيسكو بعدما قاد الفريق لفوز مذهل 3- صفر على برشلونة الثلاثاء والتأهل لقبل نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في 34 عاما.

وتخلى دي فرانشيسكو عن خطة 4-5-1 التي استخدمها في الخسارة 4-1 في مباراة الذهاب باستاد نو كامب واعتمد على 3-5-2 ليتفوق على متصدر الدوري الاسباني بفضل الضغط العالي والتمريرات الطويلة خلف الدفاع.

وأبلغ دي روسي الصحافيين بعد تأهل روما بسبب قاعدة فارق الأهداف خارج الملعب “كان أمامنا طريق طويل بعد مباراة الذهاب لكن الفضل يعود للمدرب لأنه فكر في هذه الخطة قبل يومين وزرعها في رؤوسنا وأتت ثمارها بشكل مذهل”.

وأحرز دي روسي هدف روما الثاني من ركلة جزاء بعدما منحه ايدن جيكو بداية مثالية عندما افتتح التسجيل بعد ست دقائق من البداية ليشعل الأجواء في الاستاد الاولمبي بالعاصمة الايطالية.

وأحرز اليوناني كوستاس مانولاس الهدف الثالث الحاسم بضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل ثماني دقائق من النهاية لينضم إلى روسي في تعويض تسجيلهما هدفين بالخطأ في شباك فريقهما في مباراة الذهاب.

وامتدح جيكو خطط فريقه وقال إنه تمتع بحرية أكبر بجانب باتريك شيك في الهجوم مع وجود راديا ناينجولان الذي غاب عن مباراة الذهاب للإصابة خلفهما.

وقال جيكو “لم أر برشلونة يعاني بهذا الشكل من قبل. ضغطنا عليه طيلة المباراة منذ الدقيقة الأولى.

“الأمر كان أسهل بالنسبة لي عندما كان شيك وراديا قريبين مني. صنع ذلك مساحات أكبر وفتح دفاع المنافس. هذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بثلاثة مدافعين وقمنا بعمل رائع″.

وبجانب تسجيل الهدف الأول حصل جيكو على ركلة الجزاء التي نفذها دي روسي بنجاح بعدما سقط على الأرض بعد تدخل من جيرار بيكي كما كان المهاجم البوسني هو صاحب الهدف الحاسم في الذهاب في برشلونة.

وأضاف جيكو “كنا نؤمن بإمكانية التأهل حتى بعد أن تحدث الجميع عن أن نسبة عبورنا هي خمسة في المئة فقط. اثبتنا أننا نستطيع اللعب ضد أي فريق في قوة برشلونة. أحرزنا ثلاثة أهداف وكنا نستطيع تسجيل المزيد”.

وأشار دي فرانشيسكو إلى أن الهدف من تغيير خطته كان جعل فريقه أكثر خطورة في الأطراف وأشاد بلاعبي فريقه بعد أداء شبه مثالي.

وقال “اخترت هذه الخطة لنحصل على مساحة أكبر والقيام بهجمات مرتدة أكثر واللعب بسرعة أكبر لكن ما تغير في الحقيقة كان فلفسة الفريق”.

وتابع “اتحمل اللوم في الهزائم وبعض الكلمات الجارحة من وسائل التواصل الاجتماعي لذا ربما استحق بعض الفضل في الفوز″. (رويترز)