روسيا ومصر تستأنفان الرحلات الجوية بينهما بعد توقف لسنتين

موسكو: تستأنف مصر وروسيا الأربعاء الرحلات الجوية المباشرة بينهما برحلة من موسكو إلى القاهرة، بعد تعليق حركة الملاحة الجوية بينهما إثر تفجير طائرة ركاب روسية فوق سيناء عام 2015.

وستقلع الرحلة “إس يو 4000″ لشركة أيروفلوت في الساعة 17,50 ت غ من مطار موسكو شيريميتييفو لتكون خطوة أولى قبل استئناف الملاحة الجوية بين البلدين.

في المقابل من المقرر أن تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها بين العاصمتين الخميس على أن تسير الشركتان معا خمس رحلات في الأسبوع.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين روسيا ومصر اثر الاعتداء الذي استهدف في تشرين الاول/ اكتوبر 2015 طائرة ايرباص تابعة لشركة روسية بعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما ادى الى مقتل 224 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية الاعتداء.

وشكل الاعتداء وتوقف حركة الملاحة ضربة قوية للسياحة في مصر التي يقصدها العديد من السياح الروس.

وكانت أيروفلوت أعلنت في آذار/ مارس استئناف رحلاتها موضحة أن “الشركة اوقفت رحلاتها باتجاه القاهرة في نهاية العام 2015 عندما توقفت الخدمة الجوية بين روسيا ومصر. ولاستئناف الرحلات كان لا بد من تكثيف الاجراءات الامنية. وقد التزم الطرف المصري بهذا المطلب”.

وأضاف البيان أنه “في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2018 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول استئناف الحركة الجوية المنتظمة” بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الامن الجوي في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بين موسكو والقاهرة يقضي باستئناف الرحلات بين البلدين ابتداء من شباط/ فبراير. (أ ف ب)