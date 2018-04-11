انطلاق “أسبوع الموضة العربي” في فندق ريتز-كارلتون في الرياض بغياب المصورين وبحضور النساء فقط

الرياض: انطلق في المملكة العربية السعودية التي تشهد “اصلاحات” اجتماعية كبيرة، الثلاثاء “أسبوع الموضة العربي” الذي تستضيفه للمرة الاولى مع عروض أزياء يقتصر الحضور فيها على النساء.

وكان “أسبوع الموضة العربي” ينظم حتى الآن في دبي. لكنه بات يقام الآن في الرياض بغياب المصورين وبحضور النساء فقط. ويستمر الحدث اربعة ايام.

ويشارك مصممون أجانب كبار من أمثال الفرنسي جان بول غوتييه والايطالي روبرتو كافالي في هذا الحدث الى جانب مصممين محليين مثل السعودية أروى البناوي التي تلقى تصاميمها رواجاً في المنطقة. وهي تقدم مجموعة تحمل اسم “سوتبل ومان”.

وقالت الاميرة نورة بنت فيصل آل سعود الرئيسة الفخرية للحدث المقام في فندق ريتز-كارلتون في الرياض، بحضور الكثير من المصممين والمؤثرين والمسؤولين في اوساط الموضة، ان ثمة اهتماماً بالموضة في المملكة العربية السعودية مشددة على ان مجلس الموضة فيها يسعى الى الارتقاء بصناعة الازياء في السعودية الى مستوى غير مسبوق.

ويشكل هذا الحدث استكمالاً لسلسلة اجراءات تتخذها المملكة منذ تعيين محمد بن سلمان (32 عاماً) ولياً للعهد منتصف العام الماضي، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، واعادة فتح دور السينما، واقامة حفلات غنائية. (أ ف ب)