جيش الاحتلال يقصف مواقعاً فلسطينية عقب انفجار عبوة قرب حدود غزة

القدس المحتلة: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف مواقعاً لحركة “حماس″ قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة، صباح الأربعاء، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية تابعة له “كانت تقوم بنشاط هندسي”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن الجيش قوله، إن التفجير استهدف جرافة عسكرية كانت تعمل قرب الجدار الحدودي مع غزة، ولم يتم اطلاق نار باتجاهها.

وذكر الجيش أن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة العسكرية، في الحادثة التي وقعت قرب معبر “المنطار” (كارني)، شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

وأضاف الجيش أنه “تم استهداف عدة مواقع تابعة لحماس، التي يرى أنها هي المسؤولة عن كل حادثة تقع في غزة أو تصدر عنها”.

وشدّد على أنه “لن يسمح لحماس بتحويل منطقة السياج الحدودي لساحة مواجهات”، وفق تعبيره.

ونقلت “يديعوت أحرونوت”، عن إسرائيليين يهود يعيشون في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، أنهم سمعوا أصوات رشقات من الرصاص وانفجارات قذائف مدفعية.

ولم يصدر على الفور عن الجانب الفلسطيني، تعقيباً على ما أورده جيش الاحتلال الإسرائيلي. (الأناضول)