الممثلة الهندية كارينا كابور: لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدون تمثيل

نيودلهي: قالت الممثلة الهندية كارينا كابور، إنها لا تستطيع أن تتخيل حياتها بدون تمثيل.

ونقلت صحيفة انديان اكسبريس عن كارينا (37 عاماً) القول ” بعد 18 عاماً من العمل في هذا المجال، لا أعتقد إنني يمكن أن أفكر في التوجه لمجال آخر لأنني طالما أردت أن أصبح ممثلة ولا أتخيل حياتي بدون تمثيل”.

وقد حصلت كارينا الثلاثاء على جائزة لوقمات ماهاراشترا، وهى جائزة تمنحها مؤسسة لوقمات الإعلامية لتكريم النجوم الذين ساهموا في تطوير ولاية ماهارشترا.

كما حصل الممثل أكشاي كومار على الجائزة هذا العام أيضاً.

وحول شعورها بالحصول على هذه الجائزة، قالت كارينا ” بالطبع كل جائزة مهمة. دائماً ما نحصل على جوائز بسبب عملنا في الأفلام، ولكن عندما تحصل عل جائزة من الولاية التي ولدت بها أعتقد أن الأمر يصبح له أهمية خاصة”.

ولدى سؤالها حول ابنها تيمور وما تتمنى له في المستقبل، قالت ” أريده أن يفعل أموراً مهمة في حياته وأن يحظى بتقدير الآخرين”.

وفيما يتعلق بالاهتمام الإعلامي بابنها تيمور، أوضحت كارينا “هو صغير للغاية، ويجب أن يتم منحه فرصة ليعيش طفولته بعيداً عن هذا النوع من الضغط الذي يتعرض له، إنه أمر مخيف”.

ويشار إلى أن كارينا انجبت ابنها تيمور عام 2016 من زوجها الممثل سيف على خان.

ومن المقرر أن يعرض لكارينا هذا العام فيلم ” فير دي ويدينج” مع الممثلة سونام كابور، وذلك بعد توقفها عن العمل لفترة بعد إنجابها طفلها. (د ب ا)