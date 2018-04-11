الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينياً، في الضفة الغربية خلال ساعات الليل وفجر الأربعاء.

وقال الاحتلال في بيان، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، على حد تعبيره.

وأضاف “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”، دون مزيد من التفاصيل.

وعادةً ما يقوم الجيش باعتقالات ليلية لفلسطينيين من بيوتهم، بدعوى ذات التهمة التي لم يقدم تفاصيل حول ماهيتها.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 أسير، منهم 62 سيدة بينهن 10 قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، بحسب بيانات فلسطينية رسمية. (الأناضول)