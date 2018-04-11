الحوثيون يعلنون الهجوم على منشأة لأرامكو في جنوب السعودية بطائرة دون طيار

دبي: نقل تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية عن الجماعة قولها الأربعاء إنها نفذت ضربة بطائرة بدون طيار على منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة في جنوب المملكة.

ولم يصدر تعليق من السعودية على النبأ.

وأضاف تلفزيون المسيرة على حسابه الرسمي بتويتر “سلاح الجو المسير يعلن عن تنفيذ ضربات جوية بطائرة قاصف1 على شركة أرامكو في جازان”، في إشارة إلى طائرة بدون طيار كشف عنها الحوثيون في وقت سابق. (رويترز)