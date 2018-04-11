الصحافة العبرية تسخر من فشل إسرائيل في منع ناشط مقاطعة من دخولها

القدس: سخرت الصحافة العبرية الأربعاء، من فشل وزارتي الشؤون الاستراتيجية والداخلية الإسرائيليتين في منع رئيس بلدية العاصمة الإيرلندية دبلن من دخول إسرائيل بسبب دعمه لحركة مقاطعتها “BDS”.

وذكر موقع “واللا” العبري اليوم أن وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد أردان ووزير الداخلية أرييه درعي، أعلنا أنهما لن يسمحا لرئيس بلدية دبلن “ميشال ماك دونشا” بدخول إسرائيل بسبب مواقفه ونشاطاته في مقاطعة إسرائيل.

وكتب الموقع ساخراً من وزير الداخلية الإسرائيلي “درعي قرر منع رئيس بلدية دبلن من دخول إسرائيل.. فرد عليه بتغريدة من رام الله”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قال درعي الثلاثاء إن “دونشا ينشط ضد إسرائيل بكل طريقة ممكنة، فقد قاد حملة مؤخراً لطرد السفير الإسرائيلي من أيرلندا، والآن يريد الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية عبر إسرائيل، كي يواصل التحريض ضدها”.

وأضاف درعي أنه أصدر تعليمات بمنع “دونشا” من دخول إسرائيل.

أما صحيفة هآرتس فكتبت “بينما كان وزير الشؤون الإستراتيجية ووزير الداخلية يعلنان للصحافة أنهما منعا رئيس بلدية دبلن من دخول إسرائيل، كان الأخير يشق طريقه من مطار بن غوريون إلى رام الله”.

وذكرت هآرتس أن فشل إسرائيل في منع “دونشا” من دخولها سببه أخطاء إملائية في اسمه الذي وضعته وزارة الداخلية لدى موظفي مطار بن غوريون، جعلت الموظفين في المطار يفشلون في رصد “دونشا” خلال فحص القادمين، ومكنته من عبور الفحص الأمني المعتاد، والتوجه فوراً إلى رام الله.

وسخر موقع واللا من الحادثة فكتب: “بينما كان الوزراء الإسرائيليون يعلنون منع رئيس بلدية دبلن من دخول إسرائيل.. كتب دونشا تغريدة تقول لهم: :مرحباً.. أنا في رام الله”.

“هآرتس″ ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين وبعد هذا الفشل يبحثون عن الطريقة المناسبة لإبعاد “دونشا”. (الأناضول)