إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب حدود غزة

غزة: أصيب فلسطيني، صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الأمني الفاصل بين الحدود الشرقية لقطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في تصريح تلقّت الأناضول نسخة عنه إن “إصابة وصلت مجمع الشفاء، بجراح متوسطة برصاص الاحتلال قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة”.

ومنذ 30 مارس/ آذار الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات 32 شهيدًا، فضلًا عن 3078 مصابًا، بينهم 105 حالات ما زالت تعاني من أوضاع حرجة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. (الأناضول)