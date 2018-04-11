أمل كلوني: كنت قد تخليت عن فكرة الحب والأمومة قبل أن ألتقى بزوجي

لوس انجليس: قالت المحامية الحقوقية أمل كلوني إنها كانت قد تخليت عن فكرة الحب والأمومة قبل لقائها بزوجها الممثل جورج كلوني.

وقالت أمل (40 عاما) في حوار مع مجلة فوج الأمريكية إنها التقت بجورج (56 عاما) أول مرة خلال حفل في منزله في إيطاليا، وبعد ذلك بدآ يتبادلان الرسائل الإلكترونية.

وكشفت أمل أنها كانت “معجبة” بجورج قبل موعدهما الخاص الأول في مطعم في لندن.

وقالت “كنت قد تخليت عن فكرة الحب والأمومة لأنني لم أكن مستعدة للاستقرار”.

وأضافت ” كنت أبلغ من العمر 35 عاما عندما التقيت بجورج، لم أكن أعلم أن ذلك ما سوف يحدث لي. لم أكن مستعدة أو متحمسة لفكرة الزواج وتأسيس أسرة”.

ويشار إلى أن خطوبة أمل وجورج تمت عام 2014.

وأشارت أمل إلى أن طفليهما إيلا والكسندر (10 أشهر) بدآ ينطقان كلماتهما الأولى.

وقالت “لقد بدأ الاثنان في قول كلمة بابا وماما، وجورج كان حريصا على أن يقولا ماما أولا”.

وأشارت أمل إلى أن حياتهما أصبحت أكثر سهولة الآن بعد مرور عشرة أشهر على ولادة طفليهما. (د ب ا)