سفير روسيا في لبنان: أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها

بيروت: قال ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا في لبنان إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها في خطوة قد تسبب تصعيدا كبيرا في الحرب السورية.

وأضاف في تصريحات بثت مساء الثلاثاء أنه يستند في ذلك إلى تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي.

وقال الجيش الروسي يوم 13 مارس آذار إنه سيرد على ضربات جوية أمريكية في سوريا ويستهدف أي صواريخ أو قاذفات تشارك في أي هجوم. وروسيا هي أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال زاسيبكين لتلفزيون المنار التابع لجماعة حزب الله اللبنانية “إذا كان هناك ضربة من الأمريكيين… سيكون هناك إسقاط للصواريخ وحتى مصادر إطلاق الصواريخ”.

وأضاف “نحن نرى خلال الأيام الأخيرة تصعيدا في هذا الموضوع للوصول عمليا إلى أزمة شديدة وفي نفس الوقت التصادم يجب أن يكون مستبعدا ولذلك نحن جاهزون لإجراء التفاوض”.

وعرقلت كل من روسيا والولايات المتحدة محاولات الأخرى في مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء لإجراء تحقيقات دولية في هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى الثلاثاء جولة مقررة إلى أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا. وكان ترامب حذر يوم الاثنين من رد سريع وقوي بمجرد تحديد المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا. (رويترز)