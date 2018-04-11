منّة شلبي ترقص في زفاف شيرين على أغنية “إلعب يلا” (صورة وفيديو)

القاهرة – “القدس العربي”

لا يزال زفاف الفنانة شيرينعبدالوهاب من الفنان حسام حبيب حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الممثلة المصرية منّةشلبي صورة لها بجانب العروسين في حسابها عبر “إنستغرام” أرفقتها بتعليق: “مبروك يا حبيبتي وأختي وصاحبة عمري ويا رب أيامكم كلها حب وسعادة”. ونشرت إحدى الصفحات التابعة لـ”فانز″ شيرين عبر “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه شلبي ترقص مع شيرين على أنغام أغنية “العب يلا” لأوكا وأورتيغا.

الفنانة أصالة باركت لشيرين وأعادت نشر صورة لها مع حبيب عبر “إنستغرام” قالت فيها: “شيري وحسام وكأنّكم لبعض خلقتوا … اللَّه يسعدكم ويخلّيكم لبعض العمر كلّه”.

أما الفنان عاصي الحلاني فغرّد مباركاً: “شيرين الغالية الف مبروك ويا رب تكون كل حياتك فرح وسعادة ونجاح”.



وأيضاً الفنانة نوال الزغبي غرّدت لشيرين: “الف مبروك يا حبيبة قلبي ان شالله بتتهنوا… كتير بتلبقلك السعادة العمر كله”.

كما باركت الفنانة مايادياب مغرّدة: “مبروك حبيبة قلبي”.