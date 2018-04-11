الصحف البريطانية.. الغارديان التدخل العسكري في سوريا عمل “أخرق” والتلغراف: لنقف إلى جانب ترامب

لندن- القدس العربي: خطوة ترامب التي سيقدم عليها في سوريا وموقف بريطانيا من الضربة العسكرية كانت أهم افتتاحيات الصحف اللندنية فمنها من يحث بريطانيا على الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ومنها من يطالبها بالحيادية.

صحيفة (الغارديان) أشارت إلى قرار سابق بتدخل القوات الربطانية في ليبيا والعراق، حيث وصفت الأمر بغير الصائب لانه كان مبنيا على تنبؤات مبالغ فيها وخلف دمارا كبيرا.

وفي حالة سوريا ترى الصحيفة انها مختلفة، قائلة إن نظام بشار الأسد يستخدم أسلحة كيميائية فتاكة ضد المدنيين.

ومع ذلك، فهي لا ترى التدخل العسكري إلى جانب ترامب حلا مقبولا لأسباب عدة.

حيث تعلل الصحيفة السبب الأول بعدم قناعتها بأن ترامب حريص فعلا على حقوق الإنسان، أو معني بشكل جدي بما يحدث في سوريا، خاصة انه أعلن قبل أيام نيته سحب 2000 عسكري أمريكي يعملون مستشارين للمعارضة هناك.

كما ترى الصحيفة أن إطلاق بضعة صواريخ لن يغير من توازنات القوى على الأرض، فالأسد مدعوم من روسيا وإيران، ودعمهما له هو ما مكنه من ممارسة سياسته.

وتختم الصحيفة مقالها بالطلب من بريطانيا بالتحلي بالحكمة والشجاعة كأن تشترط رحيل الأسد لإعادة إعمار سوريا، اضافة إلى المساهمة بعمليات الإغاثة الإنسانية والتعامل مع أزمة اللاجئين، بالسماح لمزيد منهم بالقدوم إلى بريطانيا عوضا عن التدخل العسكري.

وفي الجانب الآخر طالبت صحيفة (الديلي تلغراف) اللندنية في مقال للكاتب “كون كوغلين” حكومتها بالوقوقف إلى جانب الولايات المتحدة في أي خطوة تتخذها.

إذ يقول الكاتب “كانت بريطانيا دائما الدولة التي تقف إلى جانب أمريكا، بينما لعبت فرنسا وألمانيا الدور الثاني” الا أن هذه الفترة اصبحت بريطانيا لاعبا بعد فرنسا حيث ان ترامب جعل منها محطته الدبلوماسية الاولى في التشاور بشأن الوضع في سوريا وكيفية الرد.

ويرى كوغلين أن بريطانيا إذا أرادت الحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة فعليها أن تظهر لواشنطن أنها جديرة بالثقة وأنها لن تخذلها كما فعلت حين طلب منها في المرة الماضية التدخل عسكريا ضد نظام الأسد”.

مذكرا بما جرى في مجلس العموم عام 2013، عندما فشل رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون بإقناع المجلس بالسماح له بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية في قصف قوات الأسد.