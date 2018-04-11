الجزائر تعلن مقتل 257 شخصا بينهم 26 من جبهة البوليساريو في تحطم طائرة عسكرية جزائرية – (فيديوهات)
الجزائر: اعلن التلفزيون الرسمي الجزائري ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة العسكرية إلى 257 شخصا بينهم 26 من جبهة البوليساريو.
وكانت طائرة نقل عسكرية جزائرية تحطمت الأربعاء بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك الجوية على مسافة حوالى ثلاثين كلم إلى جنوب العاصمة، على ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية وشبكات تلفزيونية.
وكانت قناة “النهار” الجزائرية نقلت عن الحماية المدنية “أن الحصيلة الأولية لعدد ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة بلغ 105 قتيلا، بينهم 26 من جبهة البوليساريو”.
وفي وقت لاحق أعلن التلفزيون الرسمي ارتفاع العدد إلى 257 شخصا. وقال مسؤول بالحزب الجزائري الحاكم أن بين ضحايا تحطم الطائرة العسكرية 26 عضوا من جبهة البوليساريو.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الطائرة العسكرية المنكوبة روسية الصنع من نوع “إليوشين”، وهي مخصصة للنقل والإمداد.وأشارت أن الطائرة كانت متجهة من مطار بوفارك (شمال وسط) إلى بشار، ثم تندوف ( جتوب غربي البلاد على الحدود مع المغرب).
ويعود آخر حادث من هذا النوع في الجزائر إلى أواخر مارس/آذار 2016 حين قتل 12 عسكريا وجرح اثنان بتحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في ولاية أدرار جنوب البلاد.
ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم إن النيران اشتعلت في الطائرة قبل سقوطها، واستطاع الربان تحويل مسارها لتسقط في منطقة غير آهلة بالسكان.(وكالات)
https://twitter.com/Aln54Dz/status/983977453453529089
لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم ارحم من كان فيهم غير ظالم ولا معتدي.. فليعلم عساكر الجزائر أن دعم مرتزقة البوليزاريو لن يفيد شعب الجزائر في شيء، اللهم في ضياع مقدّراتهم، وموت وهلاك الناس.. نحن اخوة يا ناس !! ما الفرق بين مغربي وجزائري؟؟ نفس الدين! نفس الثقافة! نفس الجينات حتى!!! ماذا تريدون منا؟؟ الصحراء مغربية!! وسوف تبقى مغربية حتى لو اقتضى الأمور استشهاد 40 مليون مغربي من أجلها ّ كونوا عقلاء !! الم تتعضوا بحروب الشرق الاوسط بعد؟ فماذا جلبت عنتريات المرحوم صدام حسين لنفسه وللعراق سوى هلاكه وهلاك ملايين الأرواح من شعب العراق المسكين؟ ماذا سوف يجلب الحرب بين المغرب والجزائر سوى الدمار لكليهما؟؟ اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم جنّب أرواح المسلمين في كل بلاد الاسلام ويلات الحروب!! امين! إنّه على الصحراويين في تندوف الالتحاق ببلدهم الاصلي المغرب بسلم وامان،،، ومرحبا بهم في بلدهم الحقيقي المغرب، إذ سوف يعيشون فيه بامن وسلام، ليس فقط في صحرائه، ولكن في كل مدينة مغربية يريدون الاستقرار فيها .. أما عنتريات استعراض القوة الوهمية فليعلم الجميع أنها وبال على الجميع، ولا حول ولا قوة الا بالله.
و 26 من الصحراء الغربية…..حرية الشعوب في تقرير المصير ….مع كامل تعازينا للشهداء
الطاءرة حسب وساءل الإعلام انطلقت من مطار بوفاريك العسكري الى بشار ….ثم تندوف على الحدود المغربية …وهي قوة إسناد لجبهة البروليزاريو…
كمسلمين ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة. .
المسؤلية على من يدفع المسلمين للاقتتال…
الجزاءر تخطط لمهاجمة المغرب…