مساع إسرائيلية لإقناع رومانيا والتشيك بنقل سفارتيهما إلى القدس

القدس: وصلت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوتوبيلي، أمس، إلى رومانيا، في جولة تقودها أيضاً إلى جمهورية التشيك، لإقناع الدولتين الأوربيتين بنقل سفارتيهما إلى القدس.

وقالت صحيفة “الجروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم، إن حوتوبيلي ستلتقي في العاصمة الرومانية، بوخارست مع رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وقادة مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضافت إن الزيارة تأتي لإقناع المسؤولين في رومانيا بنقل سفارة بلادهم إلى القدس، على غرار قرار الولايات المتحدة الأمريكية نهاية العام الماضي.

وتابعت:” بعد رومانيا ستسافر حوتوبيلي إلى العاصمة التشيكية، براغ للقاء القادة هناك لنفس الهدف”.

ولفتت الصحيفة إلى أن رومانيا وجمهورية التشيك كانتا من بين 6 من أصل 28 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي امتنعت في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي عن التصويت لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرفض تغيير الوضع في مدينة القدس ونقل السفارات الدبلوماسية إلى المدينة.

يذكر انه منذ قرار الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون أول 2017 نقل سفارتها إلى القدس، لم تعلن سوى غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس. (الأناضول)