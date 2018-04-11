منظمة الصحة: 500 شخص من دوما يعانون من أعراض التعرض لكيماويات سامة

جنيف: أدانت منظمة الصحة العالمية هجوماً مزعوماً بأسلحة كيماوية في دوما السورية في مطلع الأسبوع، وقالت إن ما يقدر بنحو 500 شخص توجهوا إلى منشآت طبية “بعلامات وأعراض تتفق مع التعرض لكيماويات سامة”.

وقال بيتر سلامة نائب مدير عام المنظمة للطوارئ والاستجابة في بيان صدر في جنيف، “المنظمة تطالب بإتاحة الوصول إلى المنطقة بشكل فوري ودون عراقيل لتوفير الرعاية للمتأثرين وتقييم الآثار الصحية وتوفير استجابة شاملة لمتطلبات الصحة العامة”.

ولا تتمكن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من الوصول لمعظم أنحاء الغوطة الشرقية بما في ذلك دوما حيث وقع الهجوم المزعوم.

وتنفي الحكومة السورية مسؤوليتها عن الهجوم. (رويترز)