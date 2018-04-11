بريانكا شوبرا: هناك فجوة في الأجور بين الممثلين والممثلات

لوس انجليس: قالت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا إن هناك فجوة في الأجور بين الممثلين والممثلات في هوليوود وبوليوود على حد سواء.

وأوضحت بريانكا (35 عاما) في حوار مع مجلة “ان ستايل” الأمريكية “يتم تعليمنا منذ الصغر إنه يتعين على النساء أن يحاربن بعضهن للحصول على وظيفة”.

ويشار إلى أن بريانكا تقوم حاليا بتصوير الموسم الثالث من مسلسل” كوانتكو” في دبلن، و المقرر بدء عرضه في 26 نيسان/ أبريل الجاري.

وحظى المسلسل بإعجاب الجماهير والنقاد، وحصلت بريانكا على أكثر من جائزة عن تجسيدها لدور العميلة ” أليكس باريش”.

وقالت بريانكا ” أشعر بالأمر سنويا، خاصة عندما أقوم بتمثيل أفلام مع ممثلين كبار، سواء كان ذلك في الهند أو أمريكا، إذا كان الممثل يحصل على 100 دولار فالممثلة تحصل على 8 دولارات”.

وأشارت بريانكا أنها فقدت دورا في فيلم بسبب لون بشرتها، وقالت ” لقد حدث العام الماضي، كنت مرشحة لدور في فيلم واتصل أحد من استوديو الانتاج بوكيلي وقال له إنها ليست الاختيار المناسب”.

وأضافت” لقد تساءلت ماذا يعني ذلك؟ هل يجب أن أكون نحيفة؟ أو أصبح أكثر رشاقة؟، عند ذلك قال وكيلي إنهم يريدون ممثلة ليست من أصحاب البشرة السمراء”.

وأشارت بريانكا إلى أنها تعرضت لمضايقات في فترة مراهقتها بسبب لون بشرتها عندما غادرت الهند وتوجهت للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أوضحت أنها الآن أكثر ثقة في نفسها. (د ب ا)