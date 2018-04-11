عالم يُطوّر “آلة موت”

أمستردام – “القدس العربي”

تم البدء باختبار “آلة موت”، المصممة بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد من قبل الجمهور لأول مرة في أمستردام، بحسب موقع “دايلي مايل”.

وتهدف هذه الآلة إلى إرسال الأشخاص إلى الحياة الآخرة بسلام دون التعرض لأي عذاب أو ألم أو معاناة.

وطورت هذه الآلة التى تحمل اسم “ساركو” من قبل “فيليب نيتشكه” مناضل القتل الرحيم الأسترالي البالغ من العمر 70 عاماً، المعروف أيضاً باسم “دكتور دث”.

وتعمل الآلة بشكل بسيطة، فبعد الضغط على زر، تمتلىء ساركو بالنيتروجين، مما يؤدي إلى فقدان الشخص للوعي بعد دقيقة واحدة ويموت بعد خمس دقائق.

وسيتم الكشف عن هذه الآلة فى معرض الجنائز بأمستردام يوم السبت، حيث يمكن للحاضرين الحصول على لمحة عما سيكون عليه الأمر، إذ يمكنهم عيش التجربة باستخدام سماعة الواقع الافتراضي، ومع ذلك ، فقد قوبلت الخطط بالفعل بغضب مع وصف الجهاز بأنه “بشع″.

وقال متحدث باسم المعرض إن الزوار يمكن أن يخضعوا للتجربة بأكملها باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لمعرفة ما إذا كانت هذه نهاية مفضلة لهم أم لا.

فمن خلال النظارات الافتراضية، يمكن للزوار اختيار منظر لجبال الألب أو البحر في آخر لحظة، ثم الضغط على زر الانتحار، وبعدها يتحول مشهد نظارات الواقع الافتراضي إلى اللون الأسود ببطء.

وطور الدكتور نيتشكه هذه الآلة بالتعاون مع المهندس الكسندر بانيك في هولندا، وذلك بهدف جعلها متاحة فى جميع أنحاء العالم، وبدلاً من البحث عن وفاة “كريمة” ، يقول الدكتور نيتشكه إنها قد تكون تجربة “مبهجة”.