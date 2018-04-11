كيف رد بن سلمان عن إمكانية ظهور زوجته معه؟ ـ (فيديو)

لندن -”القدس العربي”: قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن لديه زوجة، وأربعة أبناء، وانهم حريصون على “أن حياتهم الطبيعية البسيطة، لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم”.

وتابع رداً على سؤال صحافية فرنسية، عن امكانية اصحاب زوجته معه في زيارته المقبلة لفرنسا، خلال مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، “أنه وزوجته يريدون لأبنائه ان يعيشون حياة طبيعية بعيداً عن الأضواء، والضغط السياسي”.

ويذكر أن محمد بن سلمان (33 عاماً) متزوج من ابنة عمه، سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، ولديه أربعة أبناء هم: سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة، ومنذ استلامه ولاية العهد، قبل نحو عشرة شهور، لم تظهر زوجته، أو أي من أبنائه على الإعلام بشكل نهائي.