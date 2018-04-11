بلديات غزة تزيد تقليص خدماتها وتحذر من توقف كامل لعملها

غزة: أعلنت بلديات قطاع غزة الأربعاء، عن زيادة تقليص خدماتها وسط تحذيرات من توقف عملها بشكل كامل بسبب أزمة مالية خانقة.

وقال رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة نزار حجازي، في مؤتمر صحافي بهذا الخصوص، إن البلديات تواجه صعوبات بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لشراء الوقود الخاص بتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي والآليات والمرافق المختلفة.

وذكر حجازي أن البلديات تواجه أيضاً مصاعب في توفير مصاريفها التشغيلية اللازمة لاستمرار عملها، محذراً من أن ذلك يهدد حياة السكان بخطر شديد ويتطلب تدخلاً عاجلاً لوقف الكارثة “التي باتت شبه محققة”.

واشتكى حجازي من تداعيات انهيار الحالة الاقتصادية واستمرار أزمات تقليص الرواتب وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع.

وأشار إلى أن ذلك يمس الخدمات الأساسية للبلديات بسبب عجزها عن تمويل شراء الوقود وتشغيل عمال النظافة والصيانة والمنح التشغيلية.

وأوضح أن المؤشرات المالية للبلديات شهدت انخفاضاً كبيراً، لا سيما فيما يتعلق بأعداد المسددين للفواتير الشهرية حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بفعل انهيار الأوضاع الاقتصادية.

وحث حجازي الدول والمنظمات الإنسانية على التحرك العاجل، على إنقاذ السكان في قطاع غزة واستدراك الكارثة “التي ستحل إذا توقفت خدمات البلديات بالكامل”.

وكانت بلديات قطاع غزة وعددها 25 بلدية أعلنت في نهاية شباط/فبراير الماضي عن تقليص تقديم الخدمات الأساسية للسكان بنسبة 50 بالمئة بسبب نقص الإمكانيات المتاحة لطواقمها.

ويعاني القطاع ، الذي يقطنه نحو مليوني نسمة من تدهور اقتصادي بالغ مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007 والانقسام الداخلي مع الضفة الغربية. (د ب أ)