الصين تغلق تطبيقا لـ”النكات”

بكين – “القدس العربي”

تمّ إجبار بوابة توتياو على سحب تطبيقها لتشارك النكات بعد أن أشارت الجهات التنظيمية إلى أنه يتضمن “محتوى مبتذلا وغير لائق”.

بوابة توتياو هي موقع إلكتروني ذائع الصيت في​الصين​ يجتذب المستثمرين. وجاءت خطوة إغلاقه وسط إجراءات أوسع تستهدف المحتوى الإلكتروني من البث الحي على​الإنترنت​ إلى المدونات وألعاب​الهاتف المحمول​ فيما يسعى قادة البلاد إلى تشديد قبضتهم على مشهد ثقافي واسع ومتنوع على الإنترنت يحظى بشعبية كبيرة بين​الشباب​ الصيني.

وأمرت الإدارة الحكومية للإذاعة والتلفزيون بإغلاق التطبيق بشكل دائم نظرا للقيم المتدنية التي “تسببت في حالة اشمئزاز كبيرة بين مستخدمي الإنترنت”. وحثت بوابة توتياو على ضبط محتويات مماثلة على مواقع أخرى.

وتوتياو واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الناشئة نموا في الصين وبلغت قيمتها السوقية نحو 20 مليار​دولار​ العام الماضي.