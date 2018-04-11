محكمة الجنايات الكويتية تبرئ البراك من تهمة الإساءة للأردن

الكويت ـ “القدس العربي”: قضت محكمة الجنايات الكويتية، أمس، ببراءة النائب السابق مسلم البراك من تهمة إذاعة أخبار كاذبة تسيء إلى الأردن، على خلفية تصريحاته بشأن دور قوات أمنية من المملكة في المشاركة برد تظاهرات ساحة الإرادة.

وقالت صحيفة “الجريدة” الكويتية إن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري، قررت إحالة تهمة التجمهر الموجهة إلى البراك والنائبين السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان إلى محكمة الجنح لنظرها.

… وحبس سعوديَّين بتهمة تزوير الجنسية

على صعيد آخر، أمرت المحكمة بحبس سعوديَّين، الأول 10 سنوات والآخر 3، بعد إدانتهما بتزوير حصولهما على الجنسية الكويتية، وإلزامهما برد مبالغ تتجاوز 170 ألف دينار تقاضياها دون وجه حق. ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم أمام «الاستئناف».