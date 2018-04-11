قائمة المدعوين إلى زفاف الأمير هاري وميغن ماركل تخلو من المسؤولين السياسيين

لندن: كشفت أجهزة قصر كنسينغتون الثلاثاء، أن قائمة المدعوين الى زفاف الأمير هاري بالممثلة الأمريكية ميغن ماركل، تخلو من المسؤولين السياسيين ما يستبعد بحسب وسائل الإعلام حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمراسم.

وجاء في بيان صادر عن القصر، “تقرر أنه لا داعي لقائمة مدعوين رسمية تتضمن قادة سياسيين، بريطانيين وأجانب، في إطار زفاف الأمير هاري والسيدة ماركل”.

وبما أن الأمير هاري هو الخامس في ترتيب خلافة العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه وليام وولدي هذا الأخير، فإن حفل زفافه لن يكتسي صفة دبلوماسية بارزة، كما كانت الحال عند زواج شقيقه الأمير وليام بكايت ميدلتون سنة 2011.

وقد دعي إلى تلك المناسبة رئيس الوزراء في ذلك الحين ديفيد كامرون وعدة أفراد من الحكومة البريطانية، فضلاً عن قادة بلدان الكومنولث.

ودعي نحو 2640 شخصاً إلى حديقة قصر ويندسور لحضور وصول العروسين ومن ثم انطلاقهما بعد مراسم الزفاف في عربة تجرها جياد.

ومن هؤلاء المدعوين، 1200 شخص “من عامة الشعب” من أعمار وخلفيات مختلفة يأتون من أنحاء البلاد كلها، فضلاً عن 200 عضو من جمعيات خيرية ونحو 100 تلميذ من المدارس المجاورة لويندسور و530 عاملاً في القصر الملكي.

وطلب هاري وميغن من الأشخاص الراغبين في تقديم هدية زفاف لهم التبرّع لجمعية خيرية. (أ ف ب)