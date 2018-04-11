منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: وفد من 10 خبراء يستعد للتوجه إلى دوما

اسطنبول: صرح مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن وفداً من عشرة خبراء سيتوجه إلى سوريا قريباً للتحقيق في الهجوم الكيماوي في دوما بالغوطة الشرقية.

وقال أحمد أوزومجو، وهو دبلوماسي تركي ويشغل منصب مدير عام المنظمة ، في مقابلة مع محطة “إن.تي.في” التركية، إن التحقيق قد يستغرق شهراً لظهور النتائج.

ومن المقرر أن يقوم الخبراء المشاركون في المهمة، بإجراء مقابلات مع الضحايا وجمع عينات.

كانت منظمات إغاثية أكدت مقتل العشرات السبت الماضي، جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وهو ما وصفته الحكومة السورية بأنه “اسطوانة مملة غير مقنعة”.

وتهدد الولايات المتحدة ودول غربية بشن ضربة على سوريا رداً على الهجوم، وهو ما تحذر منه روسيا. (د ب أ)