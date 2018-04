ترامب: الصواريخ قادمة إلى سوريا وروسيا يجب أن لا تكون مع “حيوان” يقتل شعبه

واشنطن: كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، على حسابه على موقع تويتر ، أن الصواريخ “قادمة” إلى سوريا، ودعا روسيا إلى “الاستعداد”.

وكتب :”لقد تعهدت روسيا بإسقاط أي وجميع الصواريخ التي يتم إطلاقها على سوريا. استعدي يا روسيا، لأنها قادمة.. ستكون بارعة وحديثة و(ذكية)”.

وأضاف :”عليكم ألا تكونوا شركاء لـ(حيوان قاتل بالغاز) يقتل شعبه ويستمتع بذلك!”.

كما كتب ترامب في تغريدة، ان العلاقات بين بلاده وروسيا في أسوأ مراحلها حالياً، بما في ذلك “الحرب الباردة”. (د ب أ)

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١١ أبريل، ٢٠١٨