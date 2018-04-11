“الجزيرة” تفوز بجائزة “قناة العام” في مهرجان نيويورك الدولي للتلفزيون والأفلام

الدوحة – “القدس العربي”: حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية مجموعة من الجوائز في فئات مختلفة في مهرجان نيويورك الدولي للتلفزيون والأفلام، حيث فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بجائزة “قناة العام” للسنة الثانية على التوالي، كما حصدت الشبكة أكثر من 40 جائزة أخرى في المهرجان الذي يعتبر من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في مجال تقييم الأعمال التلفزيونية والوثائقيات، حيث تم إعلان أسماء الفائزين خلال حفل أقيم الثلاثاء، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وحصد برنامج “101 إيست” للجزيرة الإنجليزية خمس جوائز ذهبية، وثلاث فضيات، وفاز مقدم البرنامج ستيف تشاو بالجائزة الذهبية لأفضل مراسل، بينما فاز وثائقي “ذي كت” الذي أنتجته الجزيرة الإنجليزية عن ظاهرة ختان البنات بجائزتين ذهبيتين، وتوج فيلم “الصبي الذي أشعل الحرب في سوريا” بجائزتين ذهبيتين، حيث يروي قصة طفل مثلت رسوماته المناوئة لبشار الأسد على جدران مدرسته بدرعا شرارة لاندلاع الثورة السورية.

وحصدت وحدة التحقيقات بالشبكة عن الفيلم الاستقصائي “تجار الجواسيس″، وحملة “نطالب بحرية الصحافة” التي أطلقها قطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي بالشبكة، برومو “100 يوم من رئاسة ترامب” جائزة ذهبية لكل منها، وجائزة برونزية لحملة “الصحافة ليست جريمة”.

وقال جايلز تريندل، مدير الجزيرة الإنجليزية:” إن فوزنا بجائزة أفضل قناة للعام الثاني على التوالي، وحصد أكثر من ثلاثين جائزة أخرى في مهرجان نيويورك هو شهادة مهمة من إعلاميين دوليين على تميز ما ننتجه، ودليل على كفاءة صحافيينا وإبداعهم. إن ما يتعرض له الإعلام والصحافيون اليوم من مضايقات واستهداف، في مختلف أنحاء العالم، يبرز أهمية وجود صوت إعلامي حر ومستقل ينقل الصورة والخبر باحتراف ومهنية، لذا فإن هذه الجوائز التي فازت بها الجزيرة اليوم ليست فقط اعترافاً بتميزها بل تمثل كذلك وقفة مهمة لدعم حرية الإعلام والصحافة. نحن سعداء بهذه الوقفة من زملاء وصحافيين من مؤسسات إعلامية حرصوا على أن يبقى صوت الصحافة حراً ومسموعاً”.

وكانت تغطيات الجزيرة وبرامجها قد حصدت العام المنصرم عدداً كبيراً من الجوائز الدولية المرموقة، واختيرت للمنافسة على جوائز أخرى، من بينها جوائز إيمي، وويبي، وأف بي آي، وجائزة مراسلي الأمم المتحدة، وآسيان تي في، وآي إي بي، وغيرها.