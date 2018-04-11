علماء الأزهر يدعون العالم المصري فاروق الباز إلى التوبة

القاهرة : دعا الأزهر الشريف في مصر، العالم المصري فاروق الباز، إلى التوبة إثر تصريحاته حول المثيرة للجدل حول الحجاب.

وكان الباز قد صرح ان الحجاب لا يعرفه الإسلام الصحيح، داعياً للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وأبدى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، استياءه الشديد من تصريحات الدكتور فاروق الباز حول أن الإسلام الحقيقي لا يعرف الحجاب، مؤكداً أنه يتعين عليه “أن يركز في تخصصه العلمي وألا يتطرق للشؤون الدينية والحكم على الأمور بما يخالف شرع الله تعالى”.

وقال الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن الحجاب فرض على البشرية قديماً من خلال الحكام والأمراء وليس الإسلام وحسب، فحمورابي فرض الحجاب على نساء بابل وأشور، كما أقرته شريعة اليهود والمسيحية من بعدها، فجاء الإسلام ليؤكد مشروعية الحجاب باعتباره خاتم الكتب السماوية ، وانه “يتعين على الدكتور فاروق الباز أن يتوجه بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنه أنكر ما هو معلوم بالدين بالضرورة، وأن المواريث أحكام ثابتة وواضحة في نصوص القرآن ولا تقبل الحديث عنها أو التشكيك فيها، لأن التطرق للتعديل في المواريث انتهاك لأحكام الشريعة وخروج عن شرع الله تعالى”.